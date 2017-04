THE BIG BANG THEORY 10 / Anticipazioni del 4 aprile 2017: la rivelazione di Sheldon alla mamma

The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta su Joi

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 4 aprile 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "L'esito delle vacanze". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Stuart (Kevin Sussman) e Raj (Kunal Nayyar) litigano ancora per chi dovrà dipingere la stanza del bambino, quando Bernadette (Melissa Rauch) annuncia di avere le doglie. Howard (Simon Helberg) va nel pallone, ma Stuart e Raj prendono in mano la situazione. A mezzanotte precisa, Sheldon (Jim Parsons) sveglia Amy (Mayim Bialik) per farle gli auguri del suo compleanno e le dà il suo regalo: un'ecografia del suo cervello che ha fatto fare dopo aver fatto Sudoku. I due iniziano a baciarsi, pronti a lanciarsi verso il rapporto annuale e consueto per il compleanno di Amy. Vengono interrotti da Leonard (Johnny Galecki) e Penny (Kaley Cuoco), che annunciano il ricovero di Bernadette. In ospedale, l'ostetrica rimanda a casa Bernadette, visto che le contrazioni sono ancora molto distanziate. Gli amici devono ancora uscire dal palazzo, quando vengono avvisati del falso allarme. Non appena Penny scopre che è il compleanno di Amy, propone di andare tutti a bere qualcosa, ma Leonard le ricorda cosa succede ogni anno in quell'occasione. Nel frattempo, Raj fa una ripresa dei momenti migliori degli amici, con l'intenzione di mostrarlo al nascituro. Finisce tuttavia per rivelare inavvertitamente il sesso del bambino: sarà una femminuccia. A nulla servono i suoi tentativi di recuperare, dato che Howard e Bernadette sono delusi della sua mancanza. Sheldon e Amy riprovono invece a riavvicinarsi, ma il fisico crede che sia ormai svanita la magia e che ora sia tutto molto forzato. Amy però ha una sorpresa per il fidanzato: un costume da Tassorosso per lei e un mantello di Grifondoro per lui. Anche Leonard e Penny cercano di avere un po' di intimità, ma vengono interrotti dall'arrivo di Raj, che è stato buttato fuori di casa dagli amici. Sheldon rischia di rovinare tutto ancora una volta per un nonnulla, ma Raj bussa alla loro porta e vengono di nuovo interrotti. Penny e Leonard avvisano poco dopo gli amici che Bernadette è di nuovo in viaggio verso l'ospedale. In sala d'attesa, gli amici discutono di quanto sia cambiata la loro vita negli ultimi dieci anni. L'unico a lamentarsi è Raj, che si sente il fallito del gruppo, nonostante Stuart sia al suo fianco. Dopo ore d'attesa, Howard annuncia agli amici l'arrivo della piccola Halley e rivela a Raj di volerlo come padrino. Tornati a casa, tutti sono felici, soprattutto Sheldon che è riuscito a visitare anche il centro nazionale su Harry Potter.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 4 APRILE 2017, EPISODIO 12 "L'ESITO DELLE VACANZE" - Amy e Sheldon ritornano dal Texas, un viaggio voluto dalla biologa. Dato che convivono ormai da diversi mesi, vorrebbe infatti che il fidanzato informasse la madre, ma Sheldon crede che sia una cattiva idea. Ricorda ancora le punizioni che ha dato ad entrambi i fratelli in un'occasione simile, ma Amy lo convince. Per riuscire nel suo intento, gli fa bere tuttavia un succo particolare con cui la narcotizza. Dopo aver esitato a lungo, finalmente Sheldon dice tutto alla madre, ma scopre che reputa strano sia lui che Amy. Leonard e Penny litigano invece per una serie Tv, dopo aver trascorso la giornata a tagliare un albero di Natale. Bernadette manifesta invece una forte delusione nel vedere che la bambina si addormenta facilmente con Stuart e non con lei, credendo che la odi. Stuart rivela di aver semplicemente parlato alla bambina, dato che gli hanno sempre detto che la sua voce è soporifera. Dopo tanti pianti, Bernadette riesce però a trovare un metodo infallibile per far addormentare la figlia. Howard la trova infatti coricata nella culla al suo fianco, mentre la piccola dorme pacificamente.

