THE WARD - IL REPARTO/ Su Cielo il film diretto da John Carpenter (oggi, 4 aprile 2017)

THE WARD - IL REPARTO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - The ward - Il reparto, il film in onda su Cielo oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller del 2010 diretta da John Carpenter (La cosa, Essi vivono, Grosso guaio a Chinatown) ed interpretata da Amber Heard (The rum diary - Cronache di una passione, Drive angry, The danish girl), Danielle Panabaker (Sky high - Scuola di superpoteri, Scrittrice per caso, La città verrà distrutta all'alba) e Lyndsy Fonseca (Kickass, The escort, la serie tv Desperate housewives). The ward - Il reparto segna il ritorno all'horror di uno dei suoi classici maestri, John Carpenter, dopo 10 anni di pausa. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival nel settembre 2010, per essere poi distribuito nelle sale britanniche dal gennaio 2011. In Italia il film è uscito con il divieto ai minori di 18 anni per le numerose scene splatter, di tortura e di violenza, si è invece rivelato un tale flop nelle sale europee, che in America si è deciso di distribuirlo solo per il circuito dell'home video. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE WARD - IL REPARTO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - 1966. Una ragazza (Amber Head) si risveglia coperta di bruciature e abrasioni di fronte ad una casa in fiamme, senza ricordare nulla del suo passato nè di come sia arrivata lì. Accusata di avere appiccato lei il fuoco, viene internata in un ospedale psichiatrico senza che si renda conto del perchè è stata internata. Qui la ragazza che scopre di chiamarsi Kristen, incontra quattro coetanee lì ricoverate con cui deve suo malgrado fare gruppo. Purtroppo nessuna di loro è in grado di fornire a Kristen le risposte che cerca. La ragazza non si reputa pazza, anche se ha un vuoto di memoria totale che le cure insolite praticate nel reparto non sembrano in grado di sanare. Kristen si rende subito conto che nel reparto c'è qualcosa che non va, quando le sue amiche cominciano una ad una a scomparire, vittime di un misterioso fantasma.

