UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 4 aprile: Vittorio alla riscossa, Luca viene denunciato?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 4 APRILE: VITTORIO ALLA RISCOSSA? - Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che attenderà i telespettatori di Un posto al sole questa sera su Rai 3. In essa, infatti, arriverà il momento della resa dei conti tra Vittorio e Luca: quest'ultimo, dopo avere raggiunto lo scomodo testimone a Roma, si preparerà a toglierlo di mezzo una volta per tutte ma la situazione gli sfuggirà di mano. Alla fine, sarà proprio il figlio di Guido a scampare all'attentato contro di lui e a prendere una decisione davvero sorprendente: arriverà finalmente il momento di confessare tutto ciò che sa, denunciando Luca alla Polizia? Mentre la preoccupazione sarà ancora molto alta a Palazzo Palladini, Rossella e Patrizio affronteranno l'ennesima piccola crisi: l'aspirante cuoco esprimerà ancora la sua insicurezza per un aspetto fisico non certo prestante litigando nuovamente con la fidanzata. Anche questa volta risolveranno velocemente il problema come già accaduto in passato. Lo spettacolo di Gigi Del Colle si avvicinerà ma l'opinione di un famoso critico teatrale gli farà cadere il mondo addosso. L'attore deciderà quindi di sospendere il suo imminente spettacolo, causando la delusione di Serena e di Filippo. Riusciranno a convincerlo a cambiare idea?

