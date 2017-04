UNA VITA/ Anticipazioni spagnole 5 aprile: Arturo scopre che Elvira e Simon si amano, è l'ora della vendetta?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 5 APRILE: ARTURO FURIOSO CON ELVIRA - E' molto alta la curiosità dei telespettatori di Una vita di conoscere le novità riguardanti una delle coppie più amate del momento. Elvira e Simon sono arrivati ad un punto di non ritorno quando lei ha deciso di sposare il facoltoso turco Burak, mentre il maggiordomo si è preparato a lasciare il quartiere per sempre. Eppure le anticipazioni di domani rivelano qualcosa di sensazionale, che potrebbe cambiare ogni cosa: Burak vedrà la fidanzata salire in casa durante la festa organizzata per la loro partenza per la Turchia. La seguirà e scoprirà i sentimenti dei due ragazzi. In preda alla rabbia, il ricco turco correrà da Arturo rivelandogli ciò di cui è stato diretto testimone. Da quel momento non sarà più possibile placare l'ira del poliziotto: dopo avere trascinato Elvira lontano dalla festa per chiederle spiegazioni, toccherà a Simon che verrà colpito duramente dal suo padrone arrivando persino a perdere i sensi. L'intenzione di Arturo sarà di ucciderlo, qualcuno riuscirà a fermarlo prima che sia troppo tardi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 5 APRILE: TERESA E MAURO FUORI CITTA' - Mauro e Teresa riusciranno a trovare qualche breve momento di felicità nel corso delle puntate spagnole di Una vita. Nonostante i dubbi iniziali della maestra, che si sentirà in colpa nei confronti di Fernando ( e non farà bene, visto che lui ha avviato una relazione clandestina con Cayetana), la coppia deciderà di allontanarsi per qualche ora da Acacias 38. Ovviamente le ragioni di questa scelta non saranno rese note, in quanto nessuno sarà ancora a conoscenza della verità sulle sorti del poliziotto. E mentre i protagonisti della telenovela vivranno la loro giornata meravigliosa, Cayetana cercherà di sfruttare l'occasione per incontrare Fernando lontano da occhi indiscreti. Questa volta, però, sarà lei a dover fare i conti con una spiacevole sorpresa: Tirso, il bambino non vedente del quale si stanno prendendo cura Fernando e Teresa, farà ritorno a casa prima del tempo causando il fallimento del progetto della dark lady.

