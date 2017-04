UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Ursula sa tutto, Cayetana non ha più dubbi

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 4 APRILE: E' IL GIORNO DELLA VERITA'! - Le bugie hanno le gambe corte nelle trame di Una vita e a farne le spese questa volta potrebbe essere niente meno che Cayetana, la dark lady per eccellenza della telenovela spagnola. Ursula da qualche giorno, infatti, ha scoperto la verità sul legame tra Fabiana e la sua padrona e il suo atteggiamento è cambiato: se prima rispettava la vedova di German pendendo letteralmente dalle sue labbra, ora non avrà nessuna intenzione di dare ascolto ad una donna di umili origini che non avrà nessun diritto di maltrattarla. Sarà per questo che, nel corso dell'ennesimo litigio, la governante ammetterà la verità ovvero di sapere che Cayetana è figlia di Fabiana. Come si evolverà la questione? Non sarà questo l'unico problema che la cattivona di Acacias 38 dovrà affrontare: Felix de la Vega, infatti, continuerà a dirsi contrario alla creazione della scuola intitolata a Carlota, finendo per scatenare la rabbia di Cayetana. Anche in questo caso la sua rappresaglia sarà inevitabile?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: RAMON COMPRA IL GIACIMENTO DI LEONOR - Dal giorno in cui Leonor è tornata ad Acacias 38, non è più stata se stessa. Uno dei personaggi più amati di Una vita è diventata strana e taciturna, rifiutandosi di riprendere le redini del suo matrimonio con Pablo, là dove era stato interrotto prima della partenza per Malaga. A confermare un atteggiamento inspiegabile ci sarà anche la sua decisione di vedere la metà dei giacimenti d'oro in suo possesso. Rosina e Pablo sarà sconvolti di fronte a tale possibilità pensando che sia in qualche modo collegata a quanto accaduto a Fernando Poo. Ma, proprio quando tutti penseranno che Hibiba abbia un ruolo attivo in questa mossa, accadrà qualcosa che lascerà tutti piacevolmente sorpresi: sarà Ramon, infatti, a comprare i possedimenti un tempo appartenuti all'amico Maximiliano per evitare che essi finiscano nelle mani sbagliati. Ma cosa farà Leonor del denaro contante del quale potrà ora beneficiare?

