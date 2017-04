UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Marchesa D’Aragona tra Gemma e Giorgio “lui è irrisolto!” (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GIORGIO MAI STATO INNAMORATO DI GEMMA? LE DICHIARAZIONI DELLA MARCHESA DEL SECCO - Le dinamiche del trono over di Uomini e Donne continuano ad appassionare i fan dei programmi ideati e condotti da Maria De Filippi. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, sono la regina e il re degli Studi Elios e, nonostante gli sviluppi sentimentali del trono giovane vadano avanti, i telespettatori continuano ad approvare il trono senior. In termini di ascolti TV infatti, Gemma e Giorgio portano a casa risultati da far (quasi) impallidire un prime time. Ultimamente, la simpatica Marchesa Daniela del Secco d’Aragona, ha voluto fare arrivare fino alla dama torinese alcuni preziosi consigli tra le pagine del settimanale Nuovo TV: scopriamo a seguire cosa ha detto! "Io le consiglierei di prendersi le sue responsabilità. Se vuole continuare a illudersi, faccia pure. Credo che si tratti di una battaglia persa. Un consiglio lo si può dare solamente a chi vuole ascoltare e imparare". La Marchesa ha conosciuto Gemma durante "Selfie - Le cose cambiano", nel corso della fine del 2016 infatti, la dama torinese ha chiesto aiuto alla trasmissione condotta da Simona Ventura e, dopo alcune apparizioni e nuovi catfight con Tina Cipollari, ne è uscita fuori con una dentatura totalmente rinnovata. Daniela Del Secco inoltre, pensa che tutti gli sviluppi sentimentali di Gemma ruotino solo intorno a Giorgio Manetti, così come evidenziato anche insieme alla Cipollari: "Ha gli occhi a cuoricino nei confronti di qualsiasi uomo le si avvicini, l’abbiamo detto mille volte con Tina. Penso che Gemma sia una donna fragile, se davvero spera in un ritorno di fiamma la situazione è grave. Quando l’età non è sinonimo di saggezza significa che nella vita si è sbagliato tutto". La Marchesa ha affermato in ultimo che, un ritorno di fiamma tra i due non è assolutamente ipotizzabile in quanto Giorgio, per la nobile, è un uomo sicuramente affascinante ma anche notevolmente irrisolto: "George interpreta il ruolo del piacione ma Gemma non ha più 15 anni. Io non ho dubbi: lui non è mai stato innamorato di lei". Gemma replicherà questa volta? La dama, specie sui social, preferisce non parlare delle dinamiche di Uomini e Donne ma questa volta, i fan sperano possa fare un eccezione...

