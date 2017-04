UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: Claudio e Mario polemica “No Stop”, nuovi risvolti (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: PROBLEMI DI INTIMITÀ PER CLAUDIO SONA E MARIO SERPA? UNO PARLA E L’ALTRO SMENTISCE IL TRONO - Continuano le news di gossip e le anticipazioni lavorative sul percorso di Claudio Sona e Mario Serpa. Gli ex fidanzati nel trono gay di Uomini e Donne, si sono conosciuti lo scorso settembre e, dopo varie esterne e l'indecisione tra Mario e Francesco, alla fine il tronista ha voluto provarci con il romano. Come ben sapete però, dopo appena tre mesi di frequentazione, la storia è terminata tra velate ripicche e qualche frecciatina social. Claudio Sona, lo scorso sabato è stato ospite di Verissimo e, in attesa di sentire la replica di Mario il prossimo weekend, i fan si sono nuovamente allertati. Claudio ha parlato di mancanza di sintonia, anche a livello intimo: "La mia scelta è stata vera e sincera. Anche se ora ci siamo lasciati, la rifarei altre mille volte. Usciti dal programma abbiamo trascorso momenti emozionanti, molto intensi, ma la quotidianità ci ha fatto incontrare un po’ di difficoltà, anche nell’intimità. E’ venuta a mancare la sintonia". Di seguito, è anche arrivata la stoccata ai fan in quanto, esattamente come dice l'ex tronista di Uomini e Donne, quella con Mario non era diventata una storia d'amore, ma si trattava più di una frequentazione che non è andata bene: "Ero felicissimo di portarlo fuori, ma non so dire se il nostro fosse amore". Claudio ha fatto intendere di aver voltato pagina anche se, quel "mai dire mai" pronunciato durante l’intervista ha lasciato un piccolo spiraglio ai "Clario", "distrutti" dal dolore. Sona, durante la sua intervista ha citato alcuni blog e la notizia sull'ipotetico tradimento ai danni di Mario con Juan Fran Sierra, storico ex fidanzato: "Io e Mario siamo personaggi forti. Il web prende i personaggi chiacchierati come noi per fare gossip, inventa e ricama su qualsiasi cosa, ma non c’è nulla di vero", ha affermato l'ex tronista di Uomini e Donne. Dopo l'intervista, il popolo della rete si è scagliato ancora una volta contro Claudio e la questione "intimità". Sona quindi, è nuovamente intervenuto sui social, per mettere fine all'infinita polemica e, sulle Instagram Stories ha postato la pagina di Wikipedia dedicata alla parola intimità che, come potete bene immaginare non è esclusivamente riferita alla sfera sessuale. Nel frattempo, Mario Serpa interpellato dai fan durante una serata in discoteca, ha smentito la notizia riguardo un ipotetico trono a settembre: sarà vero oppure vuole solo depistare gli estimatori? Noi puntiamo sulla seconda ipotesi, staremo a vedere...

