Uomini e Donne / Anticipazioni: oggi, 4 aprile, in onda il trono classico: Gianni Sperti ha una segnalazione!

Uomini e Donne tronisti

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: Alex e Rosa più vicini, l'incredibile sospetto di Gianni Sperti (4 aprile 2017) - Dopo un'accesa puntata incentrata sui due tronisti, con vecchie e nuove rivalità nate in studio, oggi Uomini e Donne riparte proprio con la seconda parte del Trono Classico. Dopo qualche battuta tra Luca e Marco, Maria De Filippi sposta l'argomento su Rosa e Desirèe, ed ecco partire l'esterna della Perrotta con Alex. Lui la va a prendere in camerino e la porta a casa sua, proprio su quella terrazza apparsa nelle foto poi tanto chiacchierate; qui si abbracciano e lei lo frana quando la sua mano cerca di accarezzarla sotto la camicetta. In studio Alex parla di un'esterna fatta proprio per essere trasparente, ma Gianni Sperti avanza un'ipotesi già molto discussa sul web: che Rosa sia già fidanzata e che quindi Alex - amico del ragazzo di lei - si presti a questa copertura, anche Mattia è della stessa opinione. Ecco però partire un video con l'incontro di Rosa proprio con quest'ultimo: lei lo raggiunge proprio per chiarire questi dubbi, ma si separano male.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: scontro tra Rosa e Desirèe, colpa ancora di Mattia (4 aprile 2017) - Mattia dichiara che Rosa non gli piace a tal punto da tentare di superare questi dubbi, invece Désirée gli suscita maggiori sensazioni. Intanto Alex appare molto seccato visto che fa tanto per Rosa e lei invece insegue Mattia; segue però un duro battibecco tra le due troniste. Marco suggerisce a Mattia di non precludersi la conoscenza con Rosa per dei dubbi così, ma lui precisa che preferisce Désirée, ed ecco infatti andare in onda la loro esterna. La tronista spera di non essere per lui solo un ripiego, ma lui conferma il suo interesse per lei e le legge una lettera. In studio Rosa commenta convinta che se non ci fosse stato il “fattore Alex”, Mattia sarebbe uscito ancora con lei e ai suoi corteggiatori spiega che è andata da lui solo per chiarirsi, da oggi in poi si volta pagina. Va poi in onda l'esterna di Desirée con Mariano che la porta in giro per Roma e la fa ridere; bene poi anche con Riccardo in sala danza, anche se poi è uscito anche con Rosa.

