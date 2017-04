VLADIMIR LUXURIA / Pronta ad andare contro tutti fino alla fine? (Isola dei Famosi 2017 oggi, 4 aprile)

Vladimir Luxuria

VLADIMIR LUXURIA, ECCO CHI E' IL SUO VINCITORE (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2008, svelando particolari compromettenti per Rossano Rubicondi e Belen Rodriguez all'epoca sconosciuta, è riuscita a portarsi a casa la vittoria e a diventare opinionista e inviata. E' Vladimir Luxuria che quest'anno torna nel programma che l'ha resa celebre e lo fa in grande spolvero, anche di stile. L'ex parlamentare ha avuto parole "dolci" per tutti i naufraghi di questa edizione sottotono del reality e la sua presenza è servita a togliere in più occasioni dall'impaccio Alessia Marcuzzi. Luxuria ha voluto esprimere il suo parere su chi potrebbe portarsi a casa la vittoria. Non ci sono dubbi, ad aggiudicarsi la dodicesima edizione del reality sarà Raz Degan, il regista e attore israeliano che ha fatto molto discutere. Luxuria ha apprezzato il coraggio di Raz di fare una sorta di "isola nell'isola" isolandosi da tutti i compagni. Questa scelta, per l'ex inviata del reality, potrebbe risultare una carte vincente. E, visto che lei di Isola dei Famosi se ne intende, c'è da credere che proprio Degan possa essere il candidato perfetto al premio finale, anche se interpellata da Today, la donna ammette come all'Isola tutto sia pronto a ribaltarsi da un momento all'altro. Basta un gesto e una parola detta fuori posto e gli equilibri possono ribaltarsi.

VLADIMIR LUXURIA, L'OPINIONISTA CONTRO TUTTI (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Sicuramente, Vladimir Luxuria ha avuto modo di dire la sua su molti dei naufraghi di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Proverbiale il suo scontro con Giulio Base, accusato di essere un "paraculage" e cioè tramare nell'ombra e tessere intrighi insieme alla sua amica Samantha mandando avanti gli altri. Vladimir ha accusato la stessa De Grenet di essere una vera stratega pronta a tutto per il premio finale ma recentemente ha avuto modo di attaccare duramente anche la cantante neomelodica Nancy. Questa è sembrata una sorta di banderuola, pronta ad andare dove c'è cibo. Luxuria, infatti, non ha apprezzato la scelta della Coppola di mangiare il pollo con le patate anziché dividere dei tramezzini con il resto del gruppo e non le ha di certo mandate a dire a Nancy. Inoltre, l'opinionista del reality di Canale 5 ha anche voluto fare chiarezza sull'assenza di Massimo Ceccherini dallo studio. A quanto pare, l'attore aveva chiesto di fare uno sketch poco consono alla trasmissione e dopo il diniego della produzione ha deciso di non presentarsi più.

VLADIMIR LUXURIA, STRATEGIE E MOMENTI COMMOVENTI (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Seppur nel solo ruolo di opinionista, quella di Vladimir Luxuria è stata un'Isola dei Famosi molto intensa anche se ci sono stati dei momenti poco apprezzati. Vladimir ha criticato fortemente tutte le strategie messe in atto durante le nomination, sopratutto con il beneplacito di Giulio e Samantha. Quello che le resterà nel cuore saranno sicuramente le sorprese ai naufraghi, come l'incontro tra Malena e sua madre sulla spiaggia e il coming out di Eva Grimaldi, che dopo 7 anni ha avuto finalmente il coraggio di svelare il suo amore per Imma Battaglia. Insomma, il suo un bilancio positivo e non sono mancate neanche battutine a distanze tra lei e Alda D'Eusanio in merito al look che l'opinionista ha sfoggiato fin dalla prima puntate nel reality e molto simile a quello della conduttrice.

