007 - VENDETTA PRIVATA/ Su Rai Movie il film con Timothy Dalton (oggi, 5 aprile 2017)

007 - VENDETTA PRIVATA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 APRILE 2017: IL CAST - 007 - Vendetta privata, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere spionaggio e azione dal titolo originale Licence to kill, realizzata del 1989 e diretta dallo storico regista della saga di James Bond, John Glen mentre nel cast ci sono Timothy Dalton, Robert Davi e Caroline Bliss. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

007 - VENDETTA PRIVATA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 APRILE 2017: L'agente segreto James Bond (Timothy Dalton) è appena volato in Florida per fare da testimone di nozze al suo amico di vecchia data Felix Leiter (David Hedison), tuttavia però quello che sembra un semplice viaggio di piacere si trasforma in qualcos'altro. Infatti proprio il giorno del matrimonio mentre l'agente 007 e Felix si stanno dirigendo in chiesa vengono in qualche modo intercettati dall'agenzia governativa per cui lo sposo lavora che comunica loro che da quelle parti è arrivato un crudele e potente narcotrafficante del Sud America, Franz Sanchez (Robert Davi) che si è recato sul suolo statunitense per recuperare l'amata Lupe Lamora (Talisa Soto) che era scappata con il suo amante. Felix intuisce che quella può essere l'occasione giusta per prendere finalmente Sanchez grazie anche all’aiuto di James Bond. I due si mettono sulle sue tracce ma Sanchez riesce a fuggire, tuttavia l'esperienza dell'agente 007 fa sì di bloccare l'aereo su cui vola Sanchez prima che questo arrivi nello spazio aereo internazionale. Ma le cose non vanno come previsto in quanto il potente criminale riesce a farla franca e facendo massacrare Felix e uccidere la sua neo sposa Della. Bond è distrutto da quanto successo, decide quindi di rimanere in Florida per fare vendetta e anche se questa situazione non è di competenza dell'MI6 Bond da le sue dimissioni ed inizia ad indagare per conto proprio. Si infiltra all’interno della banda criminale di Sanchez grazie anche all’aiuto di una collega di Felix, Pam (Carey Lowell) e qui si muove molto bene, ma un giorno uno degli uomini del narcotrafficante si accorge che è un infiltrato e avverte Sanchez che prova a fuggire ma Bond lo insegue e lo uccide. Tempo dopo Felix sembra riprendersi molto dal pestaggio subito ed informa immediatamente James Bond delle sue condizioni di salute nonché del fatto che può rientrare in servizio.

