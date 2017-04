Antonella Lettieri Ultime notizie (Immagine d'archivio)

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: TROVATE TRACCE DI UN SECONDO UOMO? (CHI L'HA VISTO, 5 APRILE 2017) - Ancora aggiornamenti per l'omicidio di Antonella Lettieri, la donna uccisa l'8 marzo a Cirò Marina. L'esito delle indagini dei Ris hanno evidenziato infatti la presenza di un capello e delle cellule epiteliali sul corpo della vittima che non appartengono alla donna. Confermato invece che la ciocca di capelli ritrovata fra le dita di Antonella Lettieri corriponde alla chioma della donna. Un dettaglio che, come sottolinea Velvet News, conferma la dinamica della morte della donna, che si sarebbe strappata i capelli per sfuggire alla morsa dell'aggressore. Nelle prossime ore potrebbe emergere una corrispondenza riguardo agli altri indizi rilevati sul corpo di Antonella, e che potrebbero appartenere all'assassino. Il capello, infatti, è stato ritrovato sotto le unghie della donna.

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: TROVATE TRACCE DI UN SECONDO UOMO? (CHI L'HA VISTO, 5 APRILE 2017) - I dubbi degli inquirenti continuano a dirigersi verso Salvatore Fuscaldo, il pensionato che si trova ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Secondo le autorità, infatti, non ci sarebbero dubbi riguardo alla colpevolezza del 52enne, che avrebbe agito forse a causa di un debito contratto da Antonella Lettieri e mai saldato. Nelle ultime ore gli investigatori sembrano avvalorare la tesi che Salvatore Fuscaldo non abbia agito da solo, un particolare che potrebbe essere confermato dai nuovi rilievi fatti sulla scena del crimine. Rimangono ancora da chiarire quali armi abbiano permesso all'assasino di porre fine alla vita di Antonella Lettieri. In questa direzione sono stati sequestrati dei coltelli da macellaio di proprietà del padre della donna e forse utilizzati dal killer, che li avrebbe in seguito rimessi a posto sul loro ceppo.

© Riproduzione Riservata.