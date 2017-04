Asia Nuccetelli ricoverata d'urgenza/ Come sta? Malore per la figlia di Antonella Mosetti che va in ospedale

Asia Nuccetelli

Asia Nuccetelli ricoverata d'urgenza: notte difficile per la figlia di Antonella Mosetti, ecco cos'è accaduto - Una serata davvero difficile per Asia Nuccetelli. La figlia di Antonella Mosetti, divenuta nota al pubblico per l'avventura condivisa proprio con la madre al Grande Fratello Vip, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver accusato un malore. Asia ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha lei stessa svelato la sua disavventura, mostrando uno scatto in cui vediamo il suo braccio attaccato ad una flebo. “Grazie a tutti dopo aver visto la foto di mia madre, diciamo che ora sto bene. - racconta la Nuccetelli, che però parla di una notte molto turbolenta - È stata molto dura, i dolori sono stati allucinanti. Ora sono sotto anti dolorifico e calmante. Ora ci si rimette in forma”.

Asia Nuccetelli ricoverata d'urgenza: dopo la terribile notte ora la figlia di Antonella Mosetti sta meglio - Pare che la giovane opinionista sia stata colpita da una forte colica al termine di una serata trascorsa con alcuni amici, tra i quali anche Soleil Sorgè, corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne. Asia Nuccetelli si sta quindi rimettendo in forze dopo la terribile serata trascorsa tra dolori e preoccupazione ma in cui ha trovato vicine le persona più care, come la madre Antonella. Proprio negli ultimi giorni la Nuccetelli è balzata al centro del gossip per un presunto flirt con l'ex tronista Gianmarco Valenza. I due sono stati avvistati a cena insieme, ma proprio su Instagram Asia ha smentito, dichiarando che quando si fidanzerà sarà lei a dichiararlo pubblicamente.

