BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane 6 aprile: Steffy vuole la verità su che cosa?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE PUNTATE 6 APRILE - Nella puntata americana di Beautiful di domani si tornerà a parlare di Sally anche alla Forrester Creations. Questa volta però la prorompente rossa sarà nuovamente oggetto di discussione tra Steffy e Thomas, protagonisti dell'ennesimo litigio. La neo-signora Spencer chiederà maggiori dettagli riguardanti l'arrivo di Sally in Australia: è stato Thomas ad invitarla? E se lo ha fatto, per quale motivo? I tanti punti interrogativi avranno bisogno di risposte, soprattutto considerando quello che è accaduto dopo le nozze, ovvero l'ennesimo scontro tra le due rivali. Secondo Steffy, infatti, le intenzioni della Spectra non erano delle migliori e, come già accaduto qualche settimana prima, era solo alla ricerca di visibilità. Queste critiche, però, non faranno affatto piacere al giovane stilista, sempre più distante dalla sorella e vicino a Sally. E le voci di un suo trasferimento nella casa di moda rivale si faranno sempre più concrete...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 6 APRILE: COCO E RJ SEMPRE PIU' UNITI - Il gemellaggio tra i Forrester e le Spectra non si limiterà soltanto a Sally e Thomas, sempre più uniti nonostante il parere contrario di Steffy. Nella puntata di Beautiful di domani, assisteremo, infatti a importanti novità riguardanti anche Coco e RJ, diventati amici inseparabili e non solo... Dopo che la stagista ha salvato la vita al giovane Forrester (quando stava per essere investito da un muletto), Ridge ha deciso di assumerla in pianta stabile alla Forrester Creations dove ha approfondito ulteriormente la sua conoscenza con il figlio di Ridge e Brooke. E tra loro è scattato anche il primo bacio appassionato, oltre che una collaborazione sempre più frequente che non è piaciuta affatto a Zende. Non certo a caso, il marito di Nicole si è ripromesso di tenere d'occhio la ragazza, convinto che non sarà diversa dai suoi familiari. Per ora non si sbaglia, ma un domani?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 6 APRILE: SHARLEY METTE IN GUARDIA SALLY! - La famiglia Spectra non si smentisce anche se a distanza di anni. Nella puntata di Beautiful in onda domani negli Stati Uniti assisteremo infatti alla conferma del piano ordito da Sally e famiglia per impossessarsi dei bozzetti disegnati all'interno della Forrester Creations. Per questo le due donne hanno nascosto una telecamera in un ciondolo di Coco, del tutto ignara della realtà dei fatti. Eppure se Sharley sarà ancora convintissima di avere fatto la scelta giusta, non si potrà dire la stessa cosa per Sally, sempre più presa dal suo interessamento per Thomas. Convinta che l'amico non gradirebbe di sapere quanto ideato dalla famiglia Spectra, Sally ammetterà di essersi pentita, facendo un passo indietro. Sarà compito della nonna, riportarla sulla 'retta via' toccando i punti giusti: il sogno della compianta Sally dovrà essere realizzato, ma cosa accadrà quando Thomas scoprirà la verità?

