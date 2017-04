BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Quinn e Ivy amiche per la pelle?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 5 APRILE: IVY E' L'UNICA AMICA DI QUINN! - Prosegue la programmazione settimanale di Beautiful che tornerà anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 circa. Sarà l'ennesimo episodio che vedrà Quinn nel suo ruolo di grande protagonista. La donna si renderà conto di avere fatto piazza pulita intorno a sé, non avendo una sola persona disposta ad ascoltarla e ad assecondarla. Lo stesso Wyatt, che in passato le era stato vicino anche nei momenti più complicati, questa volta non avrà nessuna intenzione di cedere, continuando a chiedere alla madre di porre fine alla sua relazione con Eric. In effetti, guardando meglio la lista dei protagonisti di Beautiful, una persona vicina a Quinn la pazza ci sarà: si tratterà niente meno che di Ivy, recentemente tornata dall'Australia, con la quale la Fuller ha dato vita ad una pericolosa alleanza. Ma a sorpresa le due donne non avranno solo Liam come argomento di discussione: la figlia di John, infatti, sarà più che mai convinta che Eric e Quinn facciano una bella coppia, approvando il loro matrimonio.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BROOKE TEME LA REAZIONE DI ERIC - I telespettatori americani di Beautiful dovranno attendere ancora qualche puntata prima di assistere al momento della resa dei conti di Eric. Per il momento, infatti, il flirt clandestino tra Ridge e Quinn è noto soltanto a pochi eletti, alle prese con discussioni riguardanti la strada da seguire. Brooke si dirà convinta che Eric soffrirebbe troppo nello scoprire che la moglie lo ha tradito niente meno che con il suo primogenito. Allo stesso tempo, Katie converrà che sia giunto il momento di mettere le carte in tavola: non è giunto che l'amico ed ex cognato venga preso in giro fino a questo punto e che dunque sia l'ora di dirgli la verità. Non sarà questa l'unica diatriba a tenere banco negli episodi d'oltreoceano: dopo avere ottenuto da Brooke l'invito a tacere, Katie esprimerà il suo punto di vista anche in un divertente dialogo con Quinn. Sarà a lei che la Logan dirà di stare in guardia, se non vorrà perdere tutti i privilegi ottenuti negli ultimi tempi.

