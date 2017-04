BELEN RODRIGUEZ/ News: la showgirl ancora “attapirata”? Sui social infiamma la polemica (oggi, 5 aprile 2017)

Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Valerio Staffelli a Striscia la Notizia

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ANCORA "ATTAPIRATA"? SUI SOCIAL INFIAMMA LA POLEMICA - Belen Rodriguez e il suo attuale compagno, il pilota Andrea Iannone, sono stati raggiunti qualche giorno fa da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per la consegna di un tapiro, in seguito ad alcune foto intime scattate a pochi minuti da una gara di motogp. In questa occasione, però, una frase, pronunciata dalla showgirl di fronte a suo figlio Santiago, ha scatenato una nuova polemica sui social, dove gli animi si sono ben presto infiammati e hanno dato vita a un battibecco che si è diffuso fra i commenti di una foto.“ C’è qualcosa che fate prima della gara che non va bene ragazzi”, ha detto Valerio Steffelli nel corso della consegna del Tapiro d'Oro. “Anche dopo la gara!”, ha risposto Belen Rodriguez, ma queste parole così dirette non sono passate inosservate agli haters, che in seguito alla consegna del tapiro, hanno lasciato sul profilo social della showgirl una serie di commenti molto avvelenati: “@belenrodriguezreal poteva risparmiare la frase… lo facciamo anche mezz'ora prima della partita davanti al bambino. Un po' di pudore non guasta mai”. I fan di Belen, però, sono subito accorso in sua difesa: “Scusa ma che hanno detto di male, non sono mica entrati nei particolari, hanno parlato genericamente, inoltre il bambino era impegnato a giocare con il nonno, ma basta con questo moralismo ipocrita”, “Probabilmente le persone che spargono veleno a prescindere su tutto ciò che circonda Belen, percepiscono un'intelligenza molto spiccata da parte di Santi”, “È tutta invidia... vi entra in testa o no?” . Un altro passo falso per Belen Rodriguez?

