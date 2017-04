BENJI & FEDE/ Video, lo scherzo di Niccolò Torrielli: i cantanti saranno in studio (Le Iene Show)

Benji & Fede a le Iene Show (Twitter)

BENJI & FEDE, VIDEO: LO SCHERZO DI NICCOLO' TORRIELLI: I CANTANTI SARANNO IN STUDIO (LE IENE, 5 APRILE 2017) - La popolarità di Benji & Fede è ormai indiscussa, alla luce di tanti concerti sold out e della presenza in tanti studi televisivi. Lo confermano anche i due dischi di platino ed uno d'oro registrato finora dalla coppia di cantanti. Si parla quindi già di fenomeno musicale, grazie ad un'accoppiata che va tanto in voga fra i giovanissimi. Un mix di musica orecchiabile e simpatia, che ha permesso a Benji & Fede di entrare nei cuori dei ragazzi italiani. Questa sera, mercoledì 5 aprile 2017, Fede sarà protagonista di uno scherzo de Le Iene Show, in cui Benji ha assunto il ruolo di complice dell'inviato Niccolò Torielli. Ad annunciarlo lo stesso duo tramite la loro pagina Faceb0ok, in cui hanno immortalato un frammento dello sketch. Doppio invito per i fan, che Benji definisce "una bomba assurda", rivelando che entrambi saranno in diretta, un appuntamento imperdibile in cui si scoprirà che cosa è successo al malcapitato Fede.

Domani Sera dalle 21:30 su Italia Uno, il mio scherzo a Fede insieme a Le Iene ?? @redazioneiene @NiccoloTorielli !! Non potete perdervelo ?? pic.twitter.com/8ZteWyUdnx — Benji & Fede (@BenjieFede) 4 aprile 2017

BENJI & FEDE, VIDEO: LO SCHERZO DI NICCOLO' TORRIELLI: I CANTANTI SARANNO IN STUDIO (LE IENE, 5 APRILE 2017) - Ad un anno di distanza di uno dei loro maggiori successi, Vietato Smettere di Sognare, Benji & Fede continuano a registrare successi. L'album, infatti, ha già conquistato oltre 100 mila copie vendute. I sogni continuano, come sottolineano i due cantanti su Twitter, ma per ora la curiosità maggiore degli ammiratori è proprio lo sketch organizzato dalle diaboliche Iene. Grazie ai due frammenti pubblicati sulla loro pagina Facebook ufficiale, è possibile ipotizzare che avrà a che fare con uno "scherzo on the road", in cui Benji si lancerà nei soliti "beep" tanto conosciuti ai fan. Il cantante non è infatti nuovo agli scherzi del suo partner, come dimostra quanto è successo lo scorso 1 aprile, in cui Benji & Fede si sono finti un'ex coppia omosessuale.

