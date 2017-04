BIG LITTLE LIES/ Anticipazioni puntata 5 aprile 2017: Jane affronterà il suo stupratore!

Big Little Lies, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

BIG LITTLE LIES, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 5 aprile 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo appuntamento di Big Little Lies, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Confronti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: tornata a casa, Madeline (Reese Witherspoon) trova Ed (Adam Scott) vestito da Elvis, mentre Celeste (Nicole Kidman) scopre che Perry (Alexander Skarsgård) vorrebbe un'altra figlia. Anche se il marito tenta in ogni modo di sedurla, la donna ribadisce di avere degli impegni per l'indomani, salvo cambiare idea in pochi istanti. Jane (Shailene Woodley) invece non fa che pensare alla violenza subita, ma il suo tentativo di uccidersi, gettandosi da un dirupo, non ha successo. Quella notte Ziggy (Iain Armitage) le chiede di smettere di cercare il padre per lui. Durante la lezione Bonnie (Zoë Kravitz) nota invece che Amabella (Ivy George) è triste. Intanto, Madeline rivela a Celeste di essere convinta di aver trovato il padre di Ziggy, ma vengono interrotte dall'arrivo di Joseph Bachman (Santiago Cabrera), il regita dello spettacolo, che manifesta alcuni dubbi sulla possibilità di proseguire nel progetto. Alle contestazioni del sindaco Bartley (Patrick St. Esprit), che vorrebbe chiudere lo show, si aggiunge anche l'intervento di Renata (Laura Dern), che cerca di dirottare tutto su un altro piano. Grazie all'aiuto di Celeste, tuttavia, le due amiche ottengono di far cambiare idea al Consiglio. Nel frattempo, Bonnie informa Jane riguardo al sospetto che Ziggy stia ancora facendo del male ad Amabella, ma la situazione peggiora quando la maestra le rivela di dover informare Renata. Il comportamento aggressivo di Jane fa tuttavia sospettare a Bonnie che ci sia qualcosa che non va proprio nella donna. Più tardi, Madeline rivela a Celeste di aver tradito il marito con il regista dello show, ma di essersi fermata quando l'uomo ha rivelato di essere interessato a lei da ormai molti mesi. Mentre Jane comunica a Ziggy che dovrà vedere una terapeuta per l'infanzia, Nathan (James Tupper) manifesta alla compagna la volontà di trasferirsi altrove. Intanto, Perry dà di nuovo sfogo alla sua rabbia, schiaffeggiando Celeste, mentre la terapeuta informa Jane che Ziggy non è un bullo. Anzi potrebbe essere addirittura una delle vittime, ma vorrebbe rivederlo. Quando le amiche le mostrano la foto dell'uomo che hanno rintracciato, Jane lo riconosce all'istante. In quel momento inizia a maturare l'idea di presentarsi allo stupratore ed ucciderlo, un eventualità che non smette di ricreare nella sua mente. Così come avere finalmente il coraggio di saltare nel vuoto e farla definitivamente finita.

BIG LITTLE LIES, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 5 APRILE 2017, EPISODIO 5 "CONFRONTI" - Nathan vede Jane al poligono di tiro e lo riferisce a Madeline. Anche se l'amica le assicura che ha acquistato l'arma solo per la sua tranquillità psicologica, Madeline inizia a rimpiangere di aver rintracciato Saxon Bake. Nel frattempo, Renata scopre che sul braccio di Amabella sono presenti i segni di un morso, ma la bambina si rifiuta di dirle chi sia il responsabile. La madre conclude comunque che si tratta di Ziggy e chiede un incontro con la Preside e Jane. Quest'ultima inizia a preoccuparsi, perché la scuola scoprirà di certo che il bambino è frutto di una violenza. Quando Madeline legge sul profilo Facebook di Abigail che sta avviando un progetto segreto, si rammarica nel vedere che Nathan ne è all'oscuro. Joseph si avvicinerà alla donna durante il pranzo ed insisterà perché faccia un giro con lui, per parlare di quanto è successo fra loro in precedenza. Il tragitto in auto si rivelerà tuttavia fatale: i due subiranno un incidente ed anche se Madeline rimarrà illesa, Joseph subirà un trauma cranico ed il collasso di un polmone. L'evento inizia anche a sollevare aluni dubbi su Ed e Tori, la moglie del regista, riguardo al motivo per cui in quel momento si trovavano insieme. Intanto, Perry manifesta di nuovo una crisi di violenza per via di alcuni giocattoli lasciati fuori posto dai gemelli. Jane invece raggiungerà San Luis Obispo per affrontare Saxon Baker, armata.

