CHI L'HA VISTO? / Anticipazioni e casi 5 aprile: le gemelline Schepp, Emanuele Morganti e Antonella Lettieri

CHI L'HA VISTO? ANTICIPAZIONI DEL 5 APRILE 2017: LE GEMELLINE SCHEPP, EMANUELE MORGANTI E ANTONELLA LETTIERI - Appuntamento da non perdere quello di oggi con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai Tre, che anche nella puntata di mercoledì 5 aprile proporrà un approfondimento sui casi di cronaca nera e sulle sparizioni che maggiormente stanno attirando l'attenzione dell'opinione pubblica italiana. Tra le vicende che verranno affrontate in studio ce n'è anche una leggermente più datata, che però rischia di vivere molto presto una svolta, in un senso o nell'altro. Il riferimento è alla scomparsa delle gemelline Schepp: Alessia Vera e Livia Clara sono state viste per l'ultima volta intorno alle 13 del 30 gennaio 2011 a Saint-Sulpice, sobborgo a 5 km da Losanna (Svizzera). All'epoca le due bambine avevano 6 anni e, dopo aver trascorso la mattina a giocare a casa con alcuni amici di famiglia, erano state prelevate dal padre, Matthias Kaspar Schepp, che avrebbe dovuto portarle nella sua villetta. Peccato che l'uomo, separato dalla moglie Irina Lucidi, sia stato ritrovato suicida sui binari di Cerignola: ma che fine hanno fatto le sue bambine? L'informatico ha eliminato anche loro prima di togliersi la vita? Poco tempo fa il tribunale di Losanna ha diramto un avviso ufficiale in cui invita chiunque abbia notizie delle gemelline Schepp a farsi avanti al più presto, altrimenti verrà dichiarata la morte presunta delle due bambine. Durante la puntata di oggi di Chi l'ha visto? verranno forniti anche gli ultimi aggiornamenti rispetto all'omicidio di Antonella Lettieri, la commessa uccisa a Cirò Marina lo scorso 8 marzo, e a quello di Alatri in cui ha perso la vita Emanuele Morganti, il 20enne ammazzato dal branco a colpi di spranga.

