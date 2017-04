Claudio Sona, Uomini e Donne/ Fidanzato con Juan Sierra anche durante il programma? Arriva una grande novità

Uomini e donne, Claudio Sona

Claudio Sona era fidanzato con Juan Sierra anche durante il trono di Uomini e Donne? Riscoppia il gossip su Chi- Che Claudio Sona e Mario Serpa non fossero più una coppia è ormai cosa risaputa e più che discussa dai fan di Uomini e Donne. Le motivazioni dell'ex tronista a Verissimo non sono state particolarmente dettagliate e ancora oggi fanno parlare, soprattutto dopo l'uscita dell'ultimo numero del settimanale Chi. Su quest'ultimo si ricorda come prima della partecipazione di Claudio a Uomini e Donne "Lo stilista Stefano Gabbana frequentava lo spagnolo Juan Fran Sierra. Claudio era un amico intimo della coppia: i tre si frequentavano assiduamente, partivano insieme per viaggi e vacanze. Poi la rottura: Juan e Claudio si allontanano da Stefano". Il settimanale ricostruisce l'accaduto passo dopo passo e infatti aggiunge che dopo la rottura tra Sona e Serpa "Juan torna dalla Spagna e in Italia si fa fotografare festante, in aeroporto, facendo con le dita il segno di vittoria. I fan dei #Clario si scagliano contro il tronista e imperversano anche sul profilo di Juan che ribatte 'Insultate, ma io sono la persona più felice del mondo, grazie a Dio ho tutto quello che voglio".

Claudio Sona fidanzato con Juan Sierra? La "falsa" testimonianza di Francesco Zecchini - È palese quindi che l'articolo porti a galla un legame che non si sarebbe mai interrotto tra Claudio e Juan Sierra, dichiarazioni quelle di Chi che sorprendono visto che proprio Gabriele Parpiglia - giornalista del settimanale in questione - si era schierato dalla parte di Claudio. A movimentare ulteriormente le acque è una frase riportata nell'articolo che apparterrebbe a Francesco Zecchini, ex corteggiatore di Claudio e rivale di Mario Serpa; pecca però che quest'ultimo abbia prontamente smentito di aver rilasciato tale dichiarazione - “Claudio non ama Mario, perché è fidanzato con Juan: ha rubato l’uomo a Gabbana e i due stanno ancora insieme.” - dicendosi anche annoiato dalla cosa. La situazione insomma appare confusa e ancora poco chiara; intanto per Sona potrebbero esserci importanti sviluppi televisivi, in quanto potrebbe essere tra i mentori di Selfie-Le cose cambiano, in onda da maggio su Canale 5 con Simona Ventura.

