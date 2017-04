Festival di Sanremo 2018/ Chi lo condurrà? Tra i candidati spunta Mika

Festival di Sanremo Ariston

Festival di Sanremo 2018, chi sostituirà Carlo Conti alla conduzione? Tra i candidati spunta Mika - Se Carlo Conti ha annunciato che quello conclusosi lo scorso febbraio sarebbe stato il suo ultimo Festival di Sanremo, la Rai è da un pò alla ricerca del suo sostituto. Tra i favoriti spuntano i nomi di Paolo Bonolis, che potrebbe essere vicino al ritorno alla Rai; Massimo Giletti e addirittura Maria De Filippi che, nonostante abbia fatto capire che quello di quest'anno è stato il suo primo ed ultimo Sanremo, potrebbe invece cambiare idea e tornare come unica conduttrice. Tra i candidati, secondo il settimanale Chi di Alfonso Signorini, ce n'è però anche un altro che finora non è stato nominato: si tratta del cantante Mika. Dopo essere stato un super ospite in quest'ultima edizione, Mika potrebbe tornare a gran sorpresa nel ruolo principale: quello da conduttore.

Festival di Sanremo 2018, chi sostituirà Carlo Conti alla conduzione? Paolo Bonolis o Mika? Un accordo è vicino - Pare infatti che la Rai sia molto vicina all'accordo col cantante che proprio in questo ultimo anno televisivo è stato grande protagonista del piccolo schermo italiano. Se Mika è quindi la possibile scelta della Rai, non è da escludere che tutto possa cambiare da un momento all'altro. C'è da dire che Bonolis, nel corso di una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato di non disdegnare l'idea di rifare il Festival di Sanremo anche se non accetterebbe mai di farlo gratuitamente come la De Filippi e non all'Ariston, una condizione quest'ultima non proprio realizzabile.

