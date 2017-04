Chi l'ha visto?, conduce Federica Sciarelli

GEMELLINE SCHEPP, LIVIA E ALESSIA SONO VIVE? L'APPELLO DEL TRIBUNALE DI LOSANNA (CHI L'HA VISTO, 5 APRILE 2017) - Sono trascorsi ormai sei anni dalla scomparsa delle gemelline Schepp, Livia e Alessia, che all'epoca avevano appena 6 anni. Delle due bambine si è persa infatti ogni traccia alcune ore prima del suicidio del padre Matthias Schepp, un informatico, il cui corpo è stato ritrovato sui binari di Cerignola, in provincia di Foggia. In questi giorni il tribunale di Losanna si esprimerà sul caso ed ha invitato ulteriormente eventuali testimoni a farsi avanti, prima di procedere con la dichiarazione ufficiale di morte presunta. Se ne parlerà questa sera, mercoledì 5 aprile 2017, nella puntata di Chi l'ha visto. Nel giugno dell'anno scorso sono riprese le ricerche delle due gemelline Schepp, in seguito alla segnalazione di un testimone che affermava di aver visto le due piccole in Canada, ad Ottawa.

GEMELLINE SCHEPP, LIVIA E ALESSIA SONO VIVE? L'APPELLO DEL TRIBUNALE DI LOSANNA (CHI L'HA VISTO, 5 APRILE 2017) - Uno dei punti rimasti da chiarire in merito alla scomparsa delle gemelline Schepp, come già chiarito all'epoca dalla stessa trasmissione condotta da Federica Sciarelli, riguardava infatti la possibilità che Matthias Schepp avesse portato altrove le figlie. In questo caso, alle bambine sarrebbe stata fornita una nuova identità, ma la pista si è rivelata in seguito fasulla. Le parole agghiaccianti dirette da Schepp alla moglie Irina Lucidi, fanno invece pensare che l'informatico abbia messo in atto una vendetta contro la donna, a causa della separazione mai accettata. In alcuni sms inviati nelle ore precedenti al suicidio, Matthias Schepp aveva infatti sottolineato alla moglie come le bambine non avessero sofferto, sottolineando che non le avrebbe viste mai più.

