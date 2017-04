IL 13° GUERRIERO/ Su Rai 4 il film con Antonio Banderas (oggi, 5 aprile 2017)

film prima serata

IL 13° GUERRIERO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 APRILE 2017: IL CAST - Il 13° Guerriero, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere avventura e storica dal titolo originale The 13th Warrior prodotta in America nel 1999 da Michael Crichton con la regia di John McTiernan. Nel cast sono presenti Antonio Banderas, Vladimir Kulich, Dennis Storhoi, Daniel Southern e Neil Maffin. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL 13° GUERRIERO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nell’anno Mille e precisamente a Baghdad dove vive un giovane uomo di nome Ahmed Ibn Fahdlan (Antonio Banderas) di estrazione sociale molto ricca godendo di tutti i privilegi tipici della sua posizione. Tuttavia, l’uomo ha una relazione alquanto proibita con la donna del sultano e per questo motivo si trova costretto a dover lasciare la sua terra. Viene infatti inviato come ambasciatore in una terra molto lontana, nonostante la sua ostinata voglia di rimanere Ahmed viene costretto a partire. Comincia quindi il suo viaggio, al suo fianco il fedele servitore, amico e saggio consigliere Melchisidek ma iniziano a sorgere i primi problemi quando la carovana che accompagna Ahmed si trova a dover fronteggiare alcuni guerrieri vichinghi. Quello che però poteva sembrare un duro scontro in realtà si rivela in qualcosa di diverso in quanto Melchisidek e i suoi uomini iniziano a fare la conoscenza del gruppo di vichinghi. Nonostante ciò ad essere un pò timoroso ed ostile verso di loro è proprio Ahmed Ibn Fahdan che ascolta quanto dicono grazie alle fedeli traduzioni di Melchisidek ma non sembra intenzionato a perdere tempo con loro, ritiene infatti il gruppo di guerrieri vichinghi alquanto zotici e non veritieri soprattutto riguardo le storie che raccontano ed ossia della presenza di creature spaventose e terrificanti presenti nei loro territori. A complicare la cosa però è la presenza di un'anziana indovina che dissuade duramente Ahmed nel ripartire narrandogli un ammonimento ed ossia che a causa del fatto che i Vichinghi sono minacciati da molti cannibali vi sarà una guerra che prevederà la presenza di tredici guerrieri proprio al fine di sconfiggere il nemico ma che il tredicesimo guerriero è uno straniero e che è proprio Ahmed.

