IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata spagnola 6 aprile: Marcela non vuole che Matias la sposi!

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 6 APRILE: MARCELA HA POCHE PRETESE - La notizia della gravidanza di Carmela ha comprensibilmente sconvolto Matias nelle ultime puntate spagnole de Il Segreto. Il giovane Castaneda si è infatti reso conto che l'errore di una notte potrebbe avere delle conseguenze per una vita intera, anche se a sorpresa Marcela domani vorrà mettere le cose in chiaro con lui: esprimerà la sua consapevolezza riguardo i veri sentimenti del ragazzo che non la ama e che non potrebbe mai sposare una persona con questi presupposti. Avrà dunque per lui un'unica proposta: lo tranquillizzerà dicendogli che non dovranno sposarsi per salvare le apparenze. L'unico favore che vorrà da Matias sarà di aiutarla economicamente nella crescita del loro bambino. Tali parole lasceranno di stucco il ragazzo che si renderà conto di poter uscire con facilità da una situazione davvero molto complicata. Non sapendo però se sarà questa la scelta migliore da prendere, Matias deciderà di compiere un passo importante e sensato ovvero chiedere consiglio ad Alfonso sul da farsi.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 6 APRILE: CAMILA NON MIGLIORA - Cattive notizie giungeranno da Los Manantiales nella puntata de Il Segreto in programma domani in Spagna. In essa, infatti, Camila sarà ancora particolarmente provata dalla recente febbre apparentemente inspiegabile. Chiamato da Hernando, il dottor Zabaleta si è limitato a ritenerla un raffreddamento chiedendo alla malata di stare tranquilla a letto, ma con il passare dei giorni la febbre non passerà. Al contrario, la padrona di casa sarà sempre più pallida e stanca, destando grande preoccupazione nel marito e in Beatriz. Nel frattempo Lucia proseguirà i suoi strani rituali nella sua camera, chiedendo ai suoi dei di togliere di mezzo qualsiasi ostacolo si frapponga tra lei e Hernando. Ci sarà un collegamento tra queste sue misteriose preghiere e la salute sempre più cagionevole dell'amica? Dopo avere superato il morbillo, Camila riuscirà a sconfiggere questa ennesima difficile prova?

