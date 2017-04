IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Hernando migliora, Lucas potrà operarlo?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 APRILE: HERNANDO PUO' SPERARE? - Buone nuove arrivano oggi per i telespettatori de Il Segreto che, come già accaduto le scorse settimane, potranno seguire ben due episodi in un solo giorno. Il primo andrà in onda come sempre alle ore 16:30, il secondo sarà invece il serale a partire dalle ore 21:15 circa. Grazie alle cure di Camila, arrivata persino a fare al marito un bagno nell'acqua fredda (ricordate la stessa scena con Pepa e Trista), le condizioni di Hernando miglioreranno leggermente. La guarigione sarà ancora molto lontana ma, con questi presupposti, Lucas potrà comunque operarlo evitando terribili conseguenze. Per questo, il signor Dos Casas verrà trasferito al dispensario dove verrà sottoposto ad un delicato intevento chirurgico. Andrà tutto per il meglio? E' inutile aggiungere che Camila e Beatriz saranno preoccupatissime per le sorti dell'uomo divenuto per loro una vera ragione di vita. Non ci saranno più dubbi riguardo l'amore della cubana per il marito, anche se Elias continuerà ad essere una presenza scomoda e a volte insopportabile nelle loro vite.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ADELA E' DAVVERO AFFIDABILE? - Le puntate spagnole de Il Segreto delle ultime settimane hanno sancito l'entrata in scena di un nuovo personaggio femminile, che ha ridato speranza in Carmelo. Dopo la morte di Mencia, avvenuta pochi giorni dopo il matrimonio, Leal era piombato in totale depressione, finendo per prendersela con amici e parenti. Solo l'arrivo a Puente Viejo della maestra, gli ha permesso di ricominciare a sperare, rivedendo la vita con un po' di positività. Ma chi è davvero questa maestra? Purtroppo anche in questo caso non tutto filerà liscio, a causa dei ricatti mossi da Cristobal Garriguez nei suoi confronti. Il terribile uomo minaccerà di fare del male ad Ulpiano, il figlio dlla donna che per evitare il peggio sarà costretta ad eseguire gli ordini del villain. E non se la passerà meglio Carmelo dopo essere venuto a sapere dei rischi corsi dall'amata: anche lui sarà costretto ad assecondare le richieste di Garriguez, arrivando persino ad organizzare l'attentato contro Raimundo. Adela sarà dunque una povera vittima tra le mani del perfido Cristobal? Sarà meglio non mettere le mani sul fuoco...

