Isola dei Famosi 2017 / Finalisti, eliminati e pagelle della semifinale

ISOLA DEI FAMOSI 2017: FINALISTI, ELIMINAI E PAGELLE SEMIFINALE: SIMONE SUSINNA DELUDE, RAZ DEGAN AL TOP - La semifinale dell’Isola dei Famosi 2017 ha decretato i nomi dei tre finalisti e ha portato all'eliminazione di Moreno Donadoni e Giulio Base. A contendersi la vittoria, nel corso della prossima puntata, ci saranno Raz Degan, Nancy Coppola, Eva Grimaldi e uno fra i nominati Simone Susinna e Malena. Ma come se la sono cavata i naufraghi nella serata di ieri? Scopriamolo attraverso le nostre pagelle: Raz Degan, voto: 7. Senza peli sulla lingua e sempre pronto a mettere alla prova i suoi compagni, nell’ultima puntata il naufrago ha tirato fuori quella parte intima che ancora in pochi conoscono. Molto bella la sua nuova vicinanza a Giulio Base, al quale l’israeliano ha riservato un abbraccio molto stretto in seguito alla sua eliminazione. Malena, voto: 6. Anche se ha ribadito più volte di non aver utilizzato nessuna strategia, sono in pochi a credere alle sue parole. L’alleanza con Nancy, infatti, ha segnato profondamente il suo percorso in Honduras e in qualche modo le ha dato la spinta per arrivare in semifinale. Nancy Coppola, voto: 5. Che abbia utilizzato o meno delle accortezze, la cantante neo melodica è riuscita ad aggiudicarsi un posto in semifinale. La sua tattica, però, continua a non convincere Vladimir Luxuria, che è sempre più convinta che il suo percorso non sia poi così privo di ombre.

Simone Susinna, voto: 5. Forte nelle prove fisiche, un po’ meno in quelle di logica, il concorrente si è distinto grazie alle sue alleanze strategiche. Dopo Raz Degan è arrivato il turno di Malena, ma il fatto di averla rifiutata di recente, nominandola subito dopo, di certo non depone a suo favore. Giulio Base, voto: 9. Il naufrago ha perso contro un gigante, Raz Degan, ma poco dopo ha scelto di sfidare ancora una volta la sorte accettando di restare sulla spiaggia dei primitivi. Dopo aver avuto la meglio al televoto contro Moreno, si è dovuto arrendere contro Eva Grimaldi. Un percorso assai beffardo, per un concorrente che meritava di più e che non è stato valorizzato a sufficienza. Eva Grimaldi, voto: 8. Semplice, divertente e spontanea, la naufraga ha vinto la prima immunità per accedere al ripescaggio ed è riuscita conquistare un posto in palapa dopo aver sconfitto Giulio Base. Anche lei, come il regista, è stata messa in ombra dalle particolari dinamiche dell’Isola dei Famosi 2017. Meritava di più? Moreno, voto 5: anche se ha avuto la possibilità di farsi valere nel corso della nuova chance offerta dalla spiaggia dei primitivi, il naufrago non è riuscito ad avere la meglio sul pubblico, che di certo non lo ha ancora perdonato per quel pettegolezzo che qualche settimana fa ha portato all'eliminazione di Massimo Ceccherini.

