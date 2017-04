JET STREAM/ Su Cielo il film con David Chokachi e Steven Hartley (oggi, 5 aprile 2017)

film prima serata

JET STREAM, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 5 APRILE 2017: IL CAST - Jet Stream, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione nata nel 2013 da una coproduzione internazionale alla quale hanno preso parte Stati Uniti, Bulgaria e Canada. La regia è stata curata dal cineasta Jeffery Lando che ha anche scritto il soggetto e sviluppato la fotografia mentre nel cast sono presenti attori abbastanza conosciuti come nel caso di David Chokachi, Steven Hartley, Don Michael Paul e Owen Davis. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JET STREAM, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 5 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Steve Sunny Simpson (David Chokachi) che svolge il proprio lavoro di meteorologo nella città di Seattle sul quale ha ripiegato dopo aver fallito sia come ricercatore che come scienziato. Steve è fidanzato con Angie che è sempre al suo fianco appoggiandolo anche nella sua scelta di lavorare per conto di Jack Tanner (Steven Hartley) anche se questo gli chiede di vestire quotidianamente seguendo l’andamento del clima, impermeabile in caso di pioggia e pantaloncini se c’è sole. L’uomo però non accetta in quanto non vuole ridicolizzarsi perché il suo sogno è diventare un ricercatore. Steve infatti ad insaputa di tutti sta collaborando anche un uomo misterioso che gli ha commissionato di compiere delle ricerche meteorologiche su delle strane situazioni anomale che stanno accadendo in America. Proprio in seguito a queste indagini Steve si accorge che alcune correnti si stanno verificando, quindi nonostante il parere contrario del suo committente, l’uomo chiede a Jack di dargli tutta l’attrezzatura necessaria per fare questo importante scoop. Così, Steve insieme al cameraman Loui raggiungono il posto stabilito ma qui vengono investiti da una sorta di tornado che uccide Loui. Steve per fortuna riesce a salvarsi ma rimane in coma per qualche tempo. Questo fa di lui un vero eroe ed il video che è riuscito a realizzare diventa così virale in rete da ottenere in pochissimo tempo due milioni di visualizzazioni. Jack è contento della notorietà acquisita da Steve ma questo però sembra non essere più interessato al lavoro di meteorologo piuttosto si decida alla sua ricerca con la quale vuole dimostrare come questi forti venti presenti nell’atmosfera scendendo al livello del suolo creano questa ondata di catastrofi distruttive.

