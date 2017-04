l'onore e il rispetto

L'Onore e il Rispetto 5, anticipazioni seconda puntata e news: domani la replica su Canale 5 - Una settimana è volata via in fretta e venerdì ci ritroveremo davanti alla tv per vedere la seconda puntata de L'Onore e il Rispetto 5, l'ultimo capitolo della famosa saga. Gabriel Garko tornerà a vestire i panni di Tonio Fortebracci finalmente senza più barba e vestiti logori, ma per tornare alla vita di sempre oppure no? Il nostro protagonista ha perso la memoria e non ricorda più chi è e, soprattutto, cosa ha fatto in passato. Secondo quanto possiamo vedere dal promo della nuova puntata sembra proprio che la Polizia lo metterà davanti ad una serie di immagini e rivelazioni che, forse, gli permetteranno di ricordare tutto ma, soprattutto, di ricordare sua figlia. Cosa succederà a quel punto? Rivedremo il Tonio di sempre o avremo modo di conoscere un'altra versione di sé lontano dalla voglia di vendetta e di rivalsa? Sembra che per quella, molto probabilmente, dovremo attendere il finale di stagione e di fiction. Ci sarà un lieto fine per lui? I fan pensano proprio di no, ma mai dire mai.

L'Onore e il Rispetto 5, anticipazioni seconda puntata e news: domani la replica su Canale 5 -L'Onore e il Rispetto 5 torna venerdì con la seconda puntata della stagione ma Mediaset è pronta a dare una seconda possibilità a chi non ha avuto modo di vedere la prima. Secondo quanto annunciato qualche ora fa sui social ufficiale della fiction con Gabriel Garko sembra che domani, giovedì 6 aprile, in seconda serata ci sarà la replica della prima puntata in cui abbiamo scoperto che Tonio era finito sotto sequestro e che, a causa dei maltrattamenti e delle sevizie, ha perso la memoria. Il protagonista è riuscito a scappare dal casale dove era prigioniero e una famiglia si è preso cura di lui, rimettendolo al mondo. Cosa succederà ancora a Tonio Fortebracci?

