LA MASCHERA DI ZORRO/ Su Canale nove il film con Antonio Banderas (oggi, 5 aprile 2017)

LA MASCHERA DI ZORRO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 5 APRILE 2017: IL CAST - La maschera di Zorro, il film in onda su Canale Nove oggi, 5 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione e avventura dal titolo originale The Mask of Zorro, è stata diretta da Martin Campbell nel 1998 ed è uscita nei cinema statunitensi nell'aprile dello stesso anno. Il film presenta un cast d'eccezione con gli attori Antonio Banderas, Catherine Zeta Jones ed Antony Hopkins. Antonio Banderas è stato il primo attore spagnolo in assoluto nella storia del cinema ad aver interpretare il ruolo di Zorro. Antonhy Hopkins, nei panni di Don Diego Della Vega, ha interpretato l'eroe mascherato solo nelle prime scene del film. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA MASCHERA DI ZORRO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 5 APRILE 2017: LA TRAMA - California, 1821. Il sanguinario governatore californiano Rafael Montero, desidera catturare il suo acerrimo nemico Zorro, per farlo dispone l'esecuzione di tre persone. Grazie all'aiuto di due orfani, Joaquin e Alejandro, l'eroe mascherato riesce a salvare i tre innocenti e dona a Joaquin un medaglione in segno di ricompensa. Montero farà inseguire Zorro, scoprendone la vera identità. Don Diego della Vega è stato ormai smascherato e nella colluttazione la sua amata Esperanza rimane uccisa. Don Diego viene condotto in carcere e sua figlia Elena viene invece rapita da Montero che ha intenzione di crescerla ed allevarla. Il film fa dunque un balzo di vent'anni in avanti. Montero torna a ricoprire la carica di Governatore della California e si rimetterà sulle tracce di Della Vega che nel frattempo è ancora rinchiuso in prigione. Don Diego in qualche modo riesce a scappare, desideroso di vendicarsi dello spietato Montero, ma alla vista di sua figlia Elena, Della Vega rinuncia momentaneamente al suo piano di vendetta. Di lì a poco Don Diego incontrerà Alejandro, uno dei due piccoli orfani che lo aiutarono a salvare i tre innocenti dalla furia di Montero vent'anni prima. Alejandro è un ex bandito che ha di recente perso il fratello ed un caro amico per mano di Harrison Love, uno spietato capitano al servizio di Montero. Don Diego decide di addestrare Alejandro per trasformarlo nel nuovo Zorro. Mentre Alejandro è in procinto di rubare un cavallo nero incontrerà la bella Elena. I due si innamoreranno al primo sguardo. Don Diego sgriderà a gran voce il giovane per il furto e pianificherà l'addestramento secondo cui Alejandro dovrà mostrarsi, agli occhi di Montero, come un gentiluomo, ricco e nobile. Don Diego gli farà da servo, così facendo Alejandro conquisterà la fiducia di Montero che lo inviterà ad una riunione segreta.

