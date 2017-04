LE IENE SHOW / Anticipazioni e servizi 5 aprile: parlano la mamma e la sorella di Emanuele Morganti

Le Iene Show

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI: INTERVISTA ALLA MAMMA E ALLA SORELLA DI EMANUELE MORGANTI - Va in onda stasera una nuova puntata Le Iene Show, il programma condotto su Italia 1 da Ilary Blasi e Teo Mammucari. La puntata di oggi mercoledì 5 aprile sarà come sempre ricca di servizi. Vediamo quali sono le anticipazioni degli argomenti trattati. Tra i servizi della puntata ce ne sarà uno sull'omicidio di Alatri dove nella notte tra il 24 e il 25 marzo scorso è stato ucciso Emanuele Morganti. La iene Giulio Golia ha intervistato la mamma e la sorella del 20enne morto dopo un pestaggio all'esterno di un locale. Parlerà a Le Iene Show anche uno degli amici della vittima: il giovane si trovava con Emanuele proprio la sera dell’omicidio. Poi un'altra intervista, quella di Nina Palmieri a due ragazze che si sono sottoposte a operazioni di riassegnazione di genere, da uomo a donna: gli interventi sono stati effettuati tra il 2011 e il 2013 ma hanno avuto esiti disastrosi tanto che le pazienti hanno denunciato il primario di Chirurgia plastica, un chirurgo e una biologa di un ospedale romano. Tre medici sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni dolose. Sulla vicenda la iena ha sentito anche il primario di Chirurgia plastica coinvolto nell’inchiesta. A Le Iene Show ci sarà inoltre spazio per la musica con il duo Benji e Fede. Fede, complice Benji, sarà protagonista di uno scherzo della iena Niccolò Torielli.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI: VIDEO, VITTORIO SGARBI RAGGIUNTO DAGLI INVIATI DELLA TRASMISSIONE - Stefano Corti e Alessandro Onnis anticipano il loro servizio che andrà in onda stasera a Le Iene Show su Italia 1. Le due iene lo fanno con un video registrato e pubblicato sul canale Facebook del programma Mediaset. "Abbiamo incontrato uno dei personaggi più cattivi dell'umanità - annunciano i due inviati della trasmissione - l'uomo dominato dall'ira. Siamo andati in missione e abbiamo cercato di tranquillizzarlo e di fargli cambiare atteggiamento. Abbiamo cercato di renderlo una persona pacata". Di chi si tratta? Stefano Corti e Alessandro Onnis ma nel video si vede molto bene un monitor su sui c'è un fermo immagine del servizio che sarà trasmesso stasera e che i telespettatori potranno vedere: si tratta di Vittorio Sgarbi. "Che cosa ti ha fatto la gente?", si chiedono ancora le due iene. "Sei stato bullizzato da piccolo, ti rubavano la merenda?". Vedremo nel servizio se a queste domande dei due inviati del programma il critico d'arte noto per le sue polemiche e contestazioni avrà replicato in maniera tranquilla oppure sarà andato su tutte le furie e avrà risposto male a questa intervista. Clicca qui per vedere il video.

