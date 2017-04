LORELLA CUCCARINI / Nemicamatissima un format per la TV? Dopo lo show e il CD arriva la novità

Lorella Cuccarini

LORELLA CUCCARINI, NEMICAMATISSIMA UN FORMAT? LE DICHIARAZIONI - Dopo aver concluso la tournée teatrale de La regina di ghiaccio, per Lorella Cuccarini le soddisfazioni continuano giorno dopo giorno. E così, lo scorso 31 marzo è uscito l'album di "Nemicamatissima" che, a poche ore dal debutto è già schizzato ai primi posti delle classifiche dei principali siti che si occupano di vendite musicali. Un progetto firmato Warner Music che contiene al suo interno, oltre a "Tanto tempo ancora" cantata con la collega Heather Parisi e presente come sigla ufficiale del programma di Rai 1, anche tre brani fino a questo momento mai pubblicati su CD: “Il mio viaggio”, “Cento”, “Cuccarello” (oltre a uno scatenato medley dal vivo). Non mancano però, tutte le canzoni più celebri della ballerina romana, da “La notte vola” e “Liberi liberi” ma anche tanti altri successi. Un periodo davvero fortunato per Lorella Cuccarini che, debuttando come scrittrice ha conquistato anche quel pubblico con il suo libro dal titolo "Ogni giorno il sole", raggiungendo i posti caldi delle classifiche. Nel frattempo, Nemicamatissima potrebbe anche diventare un format. A parlare del progetto è proprio Lorella Cuccarini tra le pagine del settimanale “Oggi”. "Devo ringraziare lo show, se ora anche bambini e adolescenti mi conoscono. È stato come rinascere una seconda volta", ha raccontato, per poi soffermarsi anche sulle punzecchiature della collega Heather Parisi: "Non commento, che è meglio. Non voglio alimentare polemiche sterili. E allora voglio ricordare solo i momenti belli che ci sono stati con lei, perché ce ne sono stati. Come l’abbraccio liberatorio a terra, nel finale, davanti a milioni di spettatori". In ultimo, la grande notizia: "Nemicamatissima potrebbe diventare un format. Non ho l’ansia di fare tv a tutti i costi, di esserci sempre. Preferisco apparire anche una volta all’anno, ma che sia un evento".

