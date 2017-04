Lo Strego/ Eliminato ad Amici sbotta: "colpa dei litigi con i coach, Morgan attento solo a se stesso"

Lo Strego Amici 2017

Lo Strego, il cantante sbotta dopo l'addio ad Amici 2017: "Eliminato per i litigi con i coach" - “Io sinceramente mi aspettavo che il mio percorso durasse un pochino di più” è con queste parole che Lo Strego, ultimo eliminato dal serale di Amici di Maria De Filippi, ammette la sua perplessità. Nicolas Burioni, che tutti conosciamo come l'enigmatico Strego, ha un pò di sassolini che inizia a levare nel corso delle interviste rilasciate negli ultimi giorni. Se a Radio105 parla di "una settimana tragica", che è quella che ha poi portato a scontri dentro e fuori la casetta e - a suo dire - alla conseguente uscita dal serale, a TgCom24 non nega qualche critica al comportamento di Morgan. “E’ stato tremendo - sbotta Lo Strego parlando della convivenza "forzata" nella casetta - io sono un po’ un lupo solitario di carattere, però ho avuto la fortuna di incontrare dei ragazzi fantastici e mi porterò sicuramente il ricordo di tanti di loro dentro di me. Sono contento di avere provato emozioni forti”. Ma questa convivenza, svela a Radio105, “E’ stato l’apice della mia rovina [...] Ho avuto tante difficoltà e psicologicamente non ho proprio retto, quindi ho avuto un comportamento che sicuramente mi ha penalizzato e che mi ha fatto andare allo scontro con Morgan e con Boosta".

Lo Strego, il cantante sbotta dopo l'addio ad Amici 2017: "Morgan attento solo a se stesso" - Ma è su Morgan che lo Strego ha qualcosa di importante da dire: "La mancanza di sintonia con lui è stata forse il motivo principale della mia uscita. - dichiara il cantante a Tgcom24, dove ancora rivela - Il problema è stato principalmente di vedute e purtroppo ho notato un maggiore interesse nel 'plasmare' da zero, rispetto al 'coltivare' un percorso artistico già definito. Sono mancati i momenti di confronto soprattutto per quanto riguarda la parte musicale. Si è scusato, dicendo di non essere stato all'altezza di capirmi? Per capire le persone è necessario spostare l'attenzione da se stessi". Parole dirette quelle dell'ex allievo della squadra Bianca di Amici, che sul possibile vincitore non si sbilancia e dichiara anzi che la gloria sarà di colui che riuscirà a mantenere il successo una volta fuori da Amici. Non manca poi una risposta agli hater che lo hanno accusato di avre già progetti discografici in ballo prima del suo ingresso, illazione che respinge categoricamente.

