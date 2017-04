MALENA FIDANZATA CON SIMONE SUSINNA?/ Il modello a sua insaputa promesso sposo della pugliese

Malena Mastromarino

Malena e Simone Susinna, è nato l'amore sull'Isola dei Famosi? Le dichiarazioni della Mastromanino scatenano lo scontro in diretta - La semifinale dell'Isola dei Famosi non è solo televoto e sfide, ma anche gossip. Impossibile infatti non parlare dell'avvicinamento che, sopratutto durante questa settimana, ha avuto come protagonisti Malena e Simone. È ormai chiaro che l'attrice hard sia interessata al modello e inizi a provare qualcosa per lui, molto meno chiaro è ciò che Susinna prova per lei. I sentimenti di quest'ultimo sono però apparsi chiari nel corso del daytime andato in onda oggi, quando Malena ha dichiarato di essere interessato a lui che, in risposta, le ha dato un palese due di picche. Un interessamento quello di Simone che non arriva a superare l'amicizia e probabilmente un'attrazione e che sembra aver deluso Malena che, tuttavia, nei suoi confessionali sembra dichiarare ben altro.

Ecco perchè, quando la Marcuzzi li manda in onda in Palapa, Simone appare fortemente contrariato, non trovando veritiere le confidenze fatte da Malena. Questo scatena un pò di maretta tra i due: Malena cerca infatti di chiarire che il montaggio ha mandato in onda soltanto una parte delle sue dichiarazioni, quando invece aveva chiarito quelli che erano anche i suoi sentimenti; intanto dallo studio Alessia Marcuzzi ammonisce Simone, trovando il suo comportamento un pò ambiguo e invitandolo ad essere più chiaro con Malena visto che lei prova evidentemente dei sentimenti per lui. Una puntata abbastanza complicata per Malena che ad inizio puntata è stata anche ammonita da Alessia Marcuzzi.

