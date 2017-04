MALENA MASTROMARINO/ L'attrice in nomination: riuscirà ad accedere alla finale? (L'Isola dei famosi, 5 aprile)

Malena, L'Isola dei famosi 2017

MALENA IN NOMINATION: ARRIVERA' IN FINALE? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 5 APRILE) - La semifinale de L'isola dei famosi di ieri sera non ha portato bene per Malena, che dovrà affrontare una nuova difficile prova se vorrà arrivare fino in fondo nel reality show dedicato ai vip. La pornostar lanciata da Rocco Siffredi è infatti finita in nomination insieme a Simone, restando vittima di una scelta davvero sorprendente. E stato proprio quest'ultimo, infatti, a nominarla, lasciando tutti gli altri naufraghi, oltre che il pubblico da casa, senza parole. Nessuno infatti si sarebbe aspettato una simile decisione, contraccambiata poco dopo dalla stessa attrice, forse offesa per quanto accaduto in precedenza oltre che per il rifiuto del quale era stata vittima. Se non fosse stato per questo affronto, Malena non avrebbe corso il rischio di essere la prossima eliminata: Eva e Nancy, infatti, hanno votato Simone, mentre Raz Degan (che non è stato votato, dopo avere vinto la prova immunità) ha preferito optare per Nancy. Malena ce la farà anche questa volta?

MALENA IN NOMINATION: FAN PRONTI A SOSTENERLA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 5 APRILE) - Martedì prossimo andrà in onda la finalissima de L'isola dei famosi e i fan di Malena dovranno impegnarsi al massimo se non vorranno che la pornostar concluda la sua esperienza prima del tempo. Ieri sera, infatti, è finita in nomination insieme e Simone in una sessione di voto a dir poco convulsa, nella quale non sono mancati scontri e diverbi. Ma come si concluderà questa vicenda? I commenti nei social network sono molto chiari da parte dei sostenitori di Malena: Raz Degan è già il vincitore designato, quindi per la loro naufraga preferita non ci saranno molte possibilità di proseguire in questa avventura. 'Io sto con Malena.. Ma la produzione ha già deciso di far vincere Raz secondo me..' , ' Per me la vincitrice è Malena, io la sosterrò fino in fondo e speriamo in un miracolo!' , ' Vladimir che attacca Simone perché nomina Malena mi è sembrato fuori luogo perché ognuno deve sentirsi libero di fare il suo gioco senza essere messo sotto processo. Comunque io sostengo Malena'.

