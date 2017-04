MISS POTTER/ Su La5 il film con Renèe Zellweger ed Ewan McGregor (oggi, 5 aprile 2017)

film prima serata

MISS POTTER, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 5 APRILE 2017: IL CAST - Miss Potter, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola cinematografica biografica del 2006 diretta da Chris Noonan ispirato alla vita di Beatrix Potter, la celebre illustratrice e scrittrice di libri per bambini. Il ruolo di protagonista principale è stato affidato all'attrice Renèe Zellweger. Helen Beatrix Potter è divenuta famosa per i suoi racconti per bambini contornati da illustrazioni di animali antropomorfizzari come il celebre Peter Rabbit oppure Jeremy Fisher e Mrs Tiggy Winkle. Nel film viene sottolineato come Beatrix riuscì ad imporre le proprie idee innovatrici e rivoluzionarie all'interno di un contesto familiare estremamente conservatore grazie alla sua indomabile determinazione. Il regista Chris Noonan ha sceneggiato numerosi musical e che ha lavorato nel film Babe. L'ottima riuscita della pellicola biografica dedicata all'illustratrice Beatrix Potter è in gran parte da ricondurre al sublime lavoro attoriale di Renèe Zellweger accompagnata da un'ottima spalla come Ewan McGregor. Altra magistrale interpretazione è da riconoscere a Emily Watson che ha vestito i panni della sorella di Norman. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MISS POTTER, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 5 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nella Londra di fine 800, Beatrix Potter è una donna che superati i trent'anni adora sedersi alla sua scrivania e dedicarsi alla sua passione di scrittrice ed illustratrice anziché accontentare il desiderio della madre che vorrebbe vederla sposata con un uomo nobile e benestante. Il suo carattere anticonformista si scontra nettamente con una famiglia tradizionale e conservatrice, ma il mondo di Beatrix è contornato da acquerelli e disegni e non c'è spazio per altro fino a quando incontra l'uomo che in quelle illustrazioni riconosce il grande dono di Beatrix e fa carte false per pubblicare le sue opere. L'uomo in questione è l'editore Norman Warne per il quale Beatrix inizia a nutrire profondi sentimenti. I due s'innamorano perdutamente l'uno dell'altro. La loro storia d'amore sarà arricchita da successi editoriali e battaglie per salvaguardare l'ambiente.

