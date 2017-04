Michelle Hunziker incinta?/ Il quarto figlio tra due anni! Per "colpa" della piccola Celeste...

Michelle Hunziker incinta?

Michelle Hunziker, quarto figlio rimandato "a causa" della piccola Celeste: ecco perchè - Michelle Hunziker è davvero decisa: il quarto figlio arriverà. Lo svela in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, dove svela la grande voglia di maternità nonostante nella sua vita ci siano già tre splendide figlie. “Avessi 10 anni in meno, farei ancora almeno tre figli. - confessa la conduttrice e showgirl dalle origini svizzere, che continua - Un altro, comunque vorremmo provare a farlo. Non mi piace l’idea di una mamma troppo in là con l’età: mi sono data ancora due o tre anni, poi basta”. Solo qualche anno poi Michelle e Tomaso Trussardi proveranno a dare a Celeste, Sole e Aurora un fratellinoi. Un'attesa che è una scelta fatta dalla Hunziker anche per un motivo importante: “Aspettare un po’ è meglio anche per le bimbe: Sole ora si è tranquillizzata dopo l’arrivo di Celeste, non è più gelosa. - poi aggiunge - Ora quella gelosa è Celeste. Quando anche lei avrà tre anni e si staccherà un po’ dalla mamma, penseremo al fratellino”.

Michelle Hunziker, il quarto figlio tra due-tre anni; invece sul padre venuto a mancare... - Nel numero del settimanale Oggi, in edicola domani 6 aprile, Michelle Hunziker parla anche del padre, che di recente ha ricordato con un commovente post su Instagram: “Oggi quando penso a lui sorrido, il dolore non è più lancinante come quando l’ho perso, a 20 anni. - poi continua nella sua riflessione - Ma quando raggiungo un traguardo, nella vita o nel lavoro, mi viene la malinconia a non poterlo condividere con lui. Quel post è nato al parco, c’era un bambino che giocava con suo nonno, erano bellissimi. E ho realizzato che le mie figlie, come me, pur avendo due nonne meravigliose stanno crescendo senza nonni, perché anche il papà di Tomaso non c’è più. E mi sono un po’ intristita”. L'intervista affronta anche l'argomento tv e la possibilità di poter cambiare "rotta" prossimamente: “Striscia è il mio punto fermo. Lasciare Mediaset? Mai”.

