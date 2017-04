Mike Bird / Video, sfogo contro i giudici di Amici 2017: "Non capiscono nulla, dicono una serie di str..."

Mike Bird Amici 2017

Amici 2017, Mike Bird furioso con i giudici del serale. Sfogo contro la Angiolini: "Ha detto una serie di str...te!" - Il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi ha visto i quattro giudici svelare quelli che, ad oggi, sono i loro preferiti tra i ragazzi rimasti in gara. Ermal Meta, Daniele Liotti, Eleonora Abbagnato e soprattutto Ambra Angiolini hanno concordato nei non apprezzamenti ad un cantante in particolare: Mike Bird. Nessuno ha infatti posto tra i preferiti il cantante della squadra Bianca e la Angiolini l'ha addirittura ritenuto "in crisi", frase che ha scatenato la dura reazione di Mike. "Mi sembra abbia detto una serie di stro***te una dopo l'altra" sbotta il cantante Bianco sulle dichiarazioni della Angiolini; in separata sede con Shady, il suo sfogo però continua: "Ho la crisi e me lo dice Ambra Angiolini e non posso nemmeno parlare tanto altrimenti faccio la figura del convinto".

Video, Mike Bird furioso con i giudici del serale di Amici 2017: "Cosa vuoi che capiscono!" - Si va però avanti con le preferenze degli altri giudici e di fronte alla delusione di Oliviero per le parole della Abbagnato (che lo ha messo tra i non preferiti), è ancora Mike a dichiarare: "Non prenderlo come oro colato quello che dicono loro, perchè non è la verità. A me le loro parole fanno incavolare", il cantante della squadra Bianca, ancora in saletta con Shady, ha rincarato la dose: "Cosa vuoi che capiscano i giudici, loro non sanno niente. Non sanno niente di me, non sono stimolato a fare". Parole forti e inaspettatamente dirette quelle di Mike, che mostra di non avere peli sulla lingua anche se queste dichiarazioni potrebbero riservargli conseguenze non proprio piacevoli.

