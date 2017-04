NELLA MORSA DEL RAGNO/ Su Iris il film con Morgan Freeman (oggi, 5 aprile 2017)

film prima serata

NELLA MORSA DEL RAGNO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 APRILE 2017: IL CAST - Nella morsa del ragno, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione e thriller diretta da Lee Tamahori nel 2001 e prodotta dalla Paramount Pictures, la cui trama è ispirata al romanzo di James Patterson dal titolo Ricorda Maggie Rose. Il cast è formato da attori d'eccezione come Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott e Mika Boorem. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NELLA MORSA DEL RAGNO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 APRILE 2017: LA TRAMA - Alex Cross è un poliziotto che dopo la morte della sua collega nel corso di un'azione volta a catturare un serial killer, decide di ritirarsi definitamente dal suo lavoro. Poco tempo dopo la figlia di un senatore viene rapita da una scuola privata dove sono iscritti i figli di importanti uomini politici degli Stati Uniti nonostante la struttura venga sorvegliata da uomini dei servizi segreti. L'artefice del rapimento è Gary Soneji, infiltratosi all'interno della scuola nelle vesti di insegnante della bambina circa due anni prima per studiarne abitudini e mosse. Soneji contatta telefonicamente Alex Cross, quest'ultimo si troverà suo malgrado a lavorare al caso al fianco di Jezzie Flannigan che dirige i servizi di sicurezza della scuola. Le indagini per rintracciare il rapitore saranno molto complesse perché Soneji si è dimostrato molto abile a cancellare ogni sorta di traccia utilizzando una falsa identità e camuffando il suo aspetto. Ben presto gli inquirenti riescono ad rintracciare il luogo presso cui il rapitore ha escogitato e strutturato il piano. Improvvisamente, Soneji chiede alla polizia un riscatto di circa dieci milioni di dollari, la bambina rapita, nel frattempo riesce a fuggire dalla barca dove è tenuta prigioniera. Soneji si reca così da Cross e tenta di rapire l'agente Jezzie. Le indagini si spostano sul ritrovamento della bambina ed in questo frangente Cross capisce che esiste un secondo rapitore. Infatti non è stato Soneji a chiedere il riscatto di dieci milioni di dollari. Passando al setaccio i filmati della sicurezza della scuola Alex Cross capisce che alcuni agenti dei servizi di sicurezza della scuola sono implicati del piano, l'agente Flanningan e Ben Devine. La bambina non è fuggita ma è tenuta nuovamente prigioniera presso un granaio. Cross rintraccia il luogo esatto dove si trova la bambina grazie ad un'ispezione sul pc dell'agente Flanningan.

