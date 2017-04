Nicola Di Bari e Agnese/ Video, nozze d'oro: il cantante intona ‘La prima cosa bella’ (Storie Vere, 5 aprile)

Nicola Di Bari a Storie Vere (Foto da Twitter)

NICOLA DI BARI E LA MOGLIE AGNESE, 50 ANNI DI MATRIMONIO (STORIE VERE, OGGI 5 APRILE 2017) - La musica di Nicola Di Bari è stata protagonista oggi a Storie Vere, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Il cantante festeggia quest'anno 50 anni di matrimonio e ha scelto di raccontare la sua storia d'amore con Agnese: marito e moglie sono stati ospiti in studio e hanno svelato come si sono conosciuti. Si sono sposati il 21 dicembre del 1967 quindi tra pochi mesi celebreranno le nozze d'oro. La trasmissione ha voluto dedicare alla coppia una carrellata di foto d'epoca con cui è stata ripercorsa la carriera e la vita del cantante. "Questa è la foto più bella", ha sottolineato Nicola Di Bari, rivolto alla moglie quando ha visto l'ultima immagine della coppia oggi e prendendola per mano. E lei ha aggiunto: "siamo ancora fidanzati. All'inizio sembrava una cosa accaduta per caso ma era un fiorellino che piano piano è diventato una quercia. Stiamo bene insieme. Non c'è un segreto". "Bisogna avere fortuna in queste cose - ha spiegato Nicola di Bari -. Pensare che quando la incontrai, siccome ero un po' restio al matrimonio, ho pensato 'questa qui mi porta all'altare' e infatti c'è riuscita bene".

NICOLA DI BARI E LA MOGLIE AGNESE, 'LA PRIMA COSA BELLA' (STORIE VERE, OGGI 5 APRILE 2017) - Nicola Di Bari, nome d'arte di Michele Scommegna, ha debuttato al Festival di Sanremo nel 1965 con la canzone Amici miei. Storie Vere ha fatto vedere il filmato della sua esibizione: un giovane Mike Bongiorno lo presenta, raccontando che il ragazzo aveva iniziato a cantare a Manfredonia vicino a un negozietto di gelati perché pare si fosse rotto il giradischi e così il proprietario pensava di poter attirare la gente. Nicola Di Bari, sottolineò Bongiorno, aveva lavorato anche come muratore, fattorino e barman. Da quel momento ad oggi sono passati tanti anni, la carriera è proseguita così come il matrimonio. Nicola Di Bari e la moglie Agnese hanno annunciato che stanno pensando di festeggiare i 50 anni di matrimonio alle Hawaii. Riguardo al matrimonio Agnese ricorda: "E' stato un momento intenso, era d'inverno e c'era il sole, la pioggia, la neve. E' stata una cerimonia intima con alcuni familiari ed è stato un inizio veloce con tanti avvenimenti. Ogni tanto rinnoviamo il nostro matrimonio con un viaggetto. E poi abbiamo quattro gioielli (i figli, ndr) che ci hanno reso felici". Nicola Di Bari ha poi voluto sottolineare: "Sono uno degli uomini più felici perché ho avuto la fortuna di incontrare Agnese anche se all'inizio lo scontro tra due culture diverse non è stato semplice visto che io sono pugliese e lei è veneta". Infine il cantante si è esibito in studio cantando il brano La prima cosa bella, la canzone dedicata alla nascita della prima figlia.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO (DAL MINUTO 00:20)

