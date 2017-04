Nina Moric/ Si candida alle elezioni con CasaPound? La risposta a Matrix

Nina Moric si candida con Casapound?

Nina Moric pronta ad entrare in politica con CasaPound? La risposta della showgirl a Matrix (5 aprile 2017) - Tra gli ospiti della nuova puntata di Matrix, in onda oggi in seconda serata su Canale 5, c'è anche la bella Nina Moric. Ultimamente si è parlato di lei non solo per questioni legate al gossip ma anche per le voci che la vorrebbero presto impegnata in politica e precisamente con CasaPound. Il conduttore di Matrix, Nicola Porro, tiene quindi ad approfondire la questione, chiedendo a Nina conferma o smentita su una sua possibile candidatura; la Moric è decisa nel dichiarare: “Vediamo, ci siamo appena conosciuti. È passato più o meno un mese perciò è tutto molto fresco, c’è la massima stima da tutte le due parti”.

Nina Moric pronta ad entrare in politica con CasaPound? Tutti i chiarimenti a Matrix (5 aprile 2017) - Una risposta molto chiara che la Moric continua poi ad argomentare: “Io sono di destra, lo ammetto. Anzi metto la mia faccia davanti. - tuttavia Nina ha anche qualche critica - Però loro hanno le idee ben chiare: non parliamo di fascismo di 70 anni fa, loro sono nati meno di 30-40 anni fa, stiamo parlando di adesso… quello che è successo prima non mi interessa, mi riguarda da oggi in poi". Nina Moric confessa inoltre di vedere nel lavoro di Casapound qalcosa di molto positivo e buono anche a livello sociale: "hanno aiutato quando è successo il terremoto… - poi la Moric conclude con un piccolo sfogo - tutte queste cose ai media non importano: importa soltanto qualche sballo, magari qualcosa che è andato storto”.

