Oroscopo di Paolo Fox del giorno, previsioni di oggi 5 aprile a LatteMiele per tutti i segni zodiacali

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 5 APRILE 2017, A LATTEMIELE: FLOP - Andiamo ora a vedere i segni zodiacali flop per l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi mercoledì 5 aprile 2017. Il Sagittario vive dei dubbi nei confronti del partner, ma comunque è anche figlio di un momento dove c'è grandissima forza. La volontà è quella di essere sempre primi in tutto e questo può portare a qualche insoddisfazione, ma i nuovi progetti potrebbero portare dei risultati interessanti magari anche dopo aver attraversato strade tortuose. La Vergine sta trovando i suoi frutti di fronte a quanto fatto nel lavoro dove c'è sempre e comunque la volontà di essere attenti allo sviluppo di quanto si riesce a fare. Il Capricorno è rigenerato e vive di una nuova forza che darà la possibilità di dedicarsi a diversi campi importanti. L'obiettivo è quello di riuscire sempre e comunque a trovare la strada giusta anche a costo di alcuni sacrifici.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 5 APRILE 2017, A LATTEMIELE: TOP - Nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle ci sono diversi segni zodiacali che si possono considerare flop. L'Ariete vive delle insoddisfazioni che porteranno a momenti di grande nervosismo che potrebbe scalfire anche il rapporto con diverse persone. Il periodo è di revisione e quindi bisogna sempre e comunque evitare di commettere degli errori in questo senso. Le soddisfazioni però arriveranno, bisognerà solo essere pazienti. L'Acquario trova la Luna opposta nel segno e si troverà a confrontarsi con continue distrazioni. L'assetto squilibrato di Marte e Mercurio nel segno genera insoddisfazione e anche un po' di preoccupazione. C'è la volontà di confrontarsi con attenzione verso diversi orizzonti. L'obiettivo è quello comunque di essere sempre molto positivi. In amore ci potrebbe essere qualche tensione di troppo e qualcuno potrebbe litigare con il partner. Questo non vuol dire che si arriverà alla rottura, ma che comunque non bisogna essere tranquilli di fronte a situazioni che creano agitazione.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 5 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox ha fatto a LatteMiele il suo solito oroscopo per la giornata di oggi mercoledì 5 aprile 2017. L'Ariete può vantare numerose situazioni di insoddisfazione che sicuramente lasceranno dei dubbi in merito a diversi momenti che rendono nervosi. Questo però non deve lasciare abbattersi questi segni che sono davvero molto forti dal punto di vista emotivo. Il Toro invece vive una giornata piena di vitalità con grande voglia di andare ad esplorare il campo sentimentale. C'è voglia di innamorarsi e la situazione legata agli astri dice che il momento è davvero favorevole. Gemelli si trova contro Saturno in opposizione e questo rende il tutto veramente instabile. C'è voglia di recuperare energie per il Cancro che invece non riesce a superare un periodo molto faticoso. Il Leone ha grande forza e voglia di trovare il modo migliore per uscire dai guai. La Vergine invece nella situazione lavorativa riesce a trovare i frutti che raccoglie grazie alla forza d'animo che contraddistingue il segno.

