Quattro Matrimoni in Italia 4/ Anticipazioni 5 aprile: le 4 protagoniste pronte a sfidarsi per un viaggio!

QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 5 APRILE: Tutto pronto per la seconda puntata di Quattro matrimoni in Italia 4. Dopo l'esordio della scorsa settimana con l'inedina La Pina in veste di commentatrice, le spose sono pronte a prendersi a colpi di abito, location ed evento per la gioia dei loro mariti con i quali condivideranno il premio finale: un viaggio di nozze offerto da Eden Viaggi e che li porterà ad Antigua. Da un ricevimento classico alle nozze a tema ghiaccio e fuoco, le 4 spose di questa sera ci porteranno in luno e in largo per la nostra Penisola per mostrarci le proprie nozze con la speranza di colpire e convincere le rivali a dare ottimi voti e, quindi, vincere. Le protagoniste del secondo episodio di Quattro Matrimoni in Italia sono Vittoria, Denisia, Ileana e Elisa mentre La Pina si definisce molto agguerrita specie per alcune di loro che sono pronte a stupire tra effetti speciali e location fantastiche.

QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 5 APRILE: LE SPOSE - La seconda puntata di Quattro Matrimoni in Italia 4 ci riserva 4 spose molto agguerrite a cominciare dalla bella 30enne Vittoria, una organizzatrice di eventi che, sia per lavoro che per gioco, non potrà fallire. Vittoria è pronta a sposare Matteo con rito simbolico e dividendo le nozze in due momenti con un ricevimento a tema ghiaccio e fuoco passando dal Polo nord con pinguini e orsi polari ad un girone dell’inferno dantesco. Elisa, 33 anni, sposerà Danilo in un bosco con rito celtico arrivando a bordo di un pulmino decisamente vintage. A loro si unirà Ileana, 28 anni, che sposerà il suo argentino Sergio Martin Romera Carrillo con un mix tra le tradizioni pugliesi e quelle argentine in quel di Ostuni. Infine, ci sarà Denisia, 32 anni, che sposerà Fabrizio a Napoli con un matrimonio elegante.

