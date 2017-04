RAZ DEGAN/ E' lui il primo finalista: resta il favorito per la vittoria? (L'Isola dei famosi, oggi 5 aprile)

Raz Degan

RAZ DEGAN, NEWS: E' LUI IL PRIMO FINALISTA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 5 APRILE) - Tutto è andato secondo i pronostici nella semifinale de L'Isola dei famosi trasmessa ieri sera su Canale 5. Il televoto è stato inesorabile per Giulio Basile, eliminato e poi trasferito all'isola dei primitivi. Il suo rivale Raz Degan ce l'ha fatta, faticando a nascondere l'entusiasmo per l'ottimo risultato ottenuto. Il regista ha infatti espresso la sua felicità, abbracciando il rivale eliminato, aprendosi come mai era avvenuto prima di allora. E mentre Giulio ha poi perso nello scontro con Eva Grimaldi, tornata improvvisamente e inaspettatamente in gioco, le buone notizie per Raz Degan non sono finite qui. Poco dopo si è infatti guadagnato anche la prova di resistenza contro Nancy, ottenendo l'immunità e diventando il primo finalista di questa discussa edizione del reality show dedicato ai vip. Per il momento dovrà sicuramente giocarsi il titolo con Eva, mentre Simone e Malena avranno ancora un'ultima nomination da affrontare.

RAZ DEGAN PRIMO FINALISTA, IL RISULTATO E' MERITATO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 5 APRILE) - Cosa pensano i fan del passaggio del turno di Raz Degan e della sua successiva immunità? Sono felici che sia il primo finalista dell'edizione 2017 de L'Isola dei famosi? I primissimi commenti pubblicati dopo la puntata di ieri sera confermano proprio questo punto di vista: sono tantissimi, infatti, a dirsi felici che il concorrente più sincero tra i naufraghi sia riuscito ad andare fino in fondo: 'Super meritatooooooooooooooooo , e di grande esempio insegnamento per tutti , grazieeee sublime grande Uomo , e artista , e fantastico naufrago Raz Degan , finalmente un vero esempio di sopravvivenza onesta e lealtà e correttezza , e simpatia' , ' Io adoro Raz, la sua intelligenza va oltre quella di uno stratega. Bravo, spero sia il vincitore dell'isola' , ' Un altro passo, strameritato. Grazie per averci mostrato i colori, le ombre e le sfumature della tua bellezza. Una grande persona. Un vero naufrago. Per me hai già vinto'.

© Riproduzione Riservata.