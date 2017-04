SOLOMON KANE/ Su Rai 4 il film con James Purefoy (oggi, 5 aprile 2017)

film seconda serata

SOLOMONE KANE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 APRILE 2017: IL CAST - Solomon Kane, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 22.50. Una pellicola di genere avventura e fantastica nata da una realizzazione internazionale che ha interessato Francia, Gran Bretagna e Repubblica Ceca mentre la regia è stata diretta da Michael J. Bassett. Nel cast sono presenti James Purefoy, Max von Sydow, Jason Flemyng, Rachel Hurd Wood e Alice Krige. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SOLOMONE KANE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende di un guerriero di nome Solomon Kane (James Purefoy). Solomon si è sempre contraddistinto per la sua indomabile ferocia e cattiveria armato di una affilata spada e di numerose pistole. Il guerriero ha uno stuolo di uomini al suo servizio con i quali gira il mondo, continente per continente, guerra dopo guerra al fine di difendere la loro amata Inghilterra. Tuttavia questi guerrieri sono veri e propri assassini in cerca di sangue ed uccisioni. Tutto ha inizio quando Solomon è alle prese con una pesante guerra contro i difensori di una cittadina del nord Africa verso la quale la banda di saccheggiatori sta avanzando. Quella che all’inizio sembrava una banale guerriglia che si sarebbe conclusa con la loro vittoria, si rivela tutt’altro specialmente quando Solomon Kate inizia a meditare della possibilità di attaccare un castello che si trova in quella zona a dietro a cui si nasconde un velo di mistero. Quando le sue intenzioni diventano realtà e Solomon entra in quel castello, saccheggiandolo e rubando ogni genere di ricchezza, quella che era la sua missione e la sua quotidianità inizia ad assumere un contorno negativo e nefasto. A poco a poco accade l’impensabile, ciascun uomo facente parte della banda di Solomon inizia a morire per mano del feroce attacco di alcune creature demoniache che iniziano ad aggredirli, questa situazione va via via peggiorando finché allo stesso Solomon sembra sfuggirgli di mano la situazione quando i suoi uomini vengono tutti decimati. Di fronte a un simile accadimento, il feroce guerriero intuisce che ora a poter fare qualcosa è rimasto solo lui. Di lì a poco allora si avrà uno scontro sanguinoso tra lui e una nefasta creatura ed ossia il Mietitore del Diavolo.

