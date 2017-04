STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto, Le Iene, The guardian (mercoledì 5 aprile 2017)

Stasera in tv su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 5 APRILE 2017 - La programmazione dei canali Mediaset in prima serata offre nuove puntate in prima tv dell'amata soap opera Il Segreto, indagini su casi di attualità con Le Iene, la possibilità di scelta tra alcuni film e aggiornamenti dall'Isola dei famosi. Il Segreto e Le Iene saranno i programmi più seguiti. Su Canale 5, nella seconda parte della puntata 1318 de Il Segreto e nelle successive assisteremo ai rimproveri di Dolores ai danni di Hipolito per l'investimento di denaro che ha fatto. Alfonso, Ramiro e Raimundo indagano su Rafaela e sulla bomba e a tal proposito Matias si confida con Raimundo. Intanto Hernando si riprende dalla grave crisi e può parlare. Su Italia 1Le Iene manderanno in onda alcuni servizi di approfondimento sull'omicidio avvenuto ad Alatri ai danni di Emanuele Morganti e dopo lo scherzo a Fedez proporranno quello ad duo Benji e Fede. Il film su Rete 4, The guardian, è di Andrew Davis, girato negli Stati Uniti nel 2006. Il protagonista interpretato da Kevin Costner vive una traumatica esperienza durante il salvataggio di un peschereccio. La possibilità di addestrare i cadetti sarà per lui un'occasione per riprendersi.

Su La 5 viene mandato in onda un altro film del 2006: Miss Potter. Renée Zellweger veste i panni della scrittrice Beatrix Potter che grazie alla sua determinazione e alla passione per gli animali e la natura si toglierà diverse soddisfazioni. Per seguire aggiornamenti sulle vicende dell'arcipelago di Cayo Cochinos che ospita i protagonisti dell'Isola dei Famosi ci si può sintonizzare sul canale Mediaset Extra. Questa sera seguiremo il racconto degli avvenimenti del giorno numero 65. Su Iris va in onda il film thriller del 2001 Nella morsa del ragno. Alex Cross, interpretato da Morgan Freeman, è un investigatore psicologo che si sente in colpa per la morte di un collega e decide di abbandonare il suo lavoro ma una serie di accadimenti lo porteranno di nuovo sul campo. Il film Sansone in programmazione su Italia 2 è un divertente racconto degli episodi di Sansone, un alano che si prende gioco del suo padrone, il pubblicitario Phil (Lee Pace), ma riesce sempre a farsi perdonare. Su Top Crime, per la quattordicesima stagione della serie tv Law & Order, andranno in onda gli episodi 21 (Il branco) e 22 (Caccia all'uomo). Su Boing apre la serata Uncle Grandpa, il nonno-zio che con le sue disavventure rallegra tutti i bambini.





PROGRAMMAZIONE SERALE - MEDIASET

CANALE 5

Ore21.10 - Il Segreto, soap opera

Ore 23.30 - Matrix, talkshow

ITALIA 1

Ore 21.10 - Le Iene, intrattenimento

Ore 00.50 - Satisfaction, serie tv

RETE 4

Ore 21.15 - The guardian, film

Ore 00.13 - Hero, film

LA 5

Ore 21.10 - Miss Potter, film

MEDIASET EXTRA

Ore 21.15 - L'isola dei famosi, reality

IRIS

Ore 21.00 - Nella morsa del ragno, film

ITALIA 2

ore 21.10 Sansone, film

TOP CRIME

Ore 21.10 - Law & Order: unità speciale, serie tv

BOING

Ore 20.50 - Uncle Grandpa, cartoni

© Riproduzione Riservata.