STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Tim Cup - Coppa Italia 2016/17 (mercoledì, 5 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 5 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 5 aprile 2017, la programmazione messa in atto dalle reti Rai si presenta molto varia. Per gli amanti dello sport, c'è la possibilità di assistere all'importante semifinale di Coppa Italia - Tim Cup tra Napoli e Juventus che si svolgerà in diretta dallo stadio del capoluogo campano. Per il resto della famiglia spazio ai film con la saga di James Bond e al cinema italiano prodotto e diretto da Pupi Avati. Non mancheranno i programmi storici e cult della Rai, come l'inchiesta di Chi l'ha Visto? su Rai Tre e il varietà Sbandati su Rai Due. Ma dopo questa breve introduzione, andiamo a scoprire nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno, a partire dalle 20.30 in diretta dallo Stadio San Paolo di Napoli, andrà in onda la partita di ritorno, della semifinale di Coppa Italia - Tim Cup, tra Napoli e Juventus. A seguire, alle 23.05, verrà trasmesso il programma Porta a Porta condotto come sempre da Bruno Vespa. Su Rai Due, alle ore 21.20, andrà in onda la commedia sentimentale Tutta Colpa dell'amore, con protagonista Reese Witherspoon e con la regia curata da Andy Tennant. A seguire, alle 23.15, andrà in onda il programma Sbandati con la conduzione straordinaria di Costantino della Gherardesca. Su Rai Tre, alle 21.15, continuano le inchieste di approfondimento del programma Chi l'ha visto?, con al timone Federica Sciarelli, subito dopo verso la mezzanotte, l'edizione notturna del tg, con il TG3 Linea Notte. Rai 4 invece dedica la sua prima serata al film d'azione e avventura che andrà in onda dalle ore 21.05, il protagonista è interpretato da Antonio Banderas e la regia è di John McTiernan. Su Rai 5, alle 21.15, andrà in onda il documentario musicale Nick Cave - 20000 Days On Earth. Questo film documentario racconta la vita del cantante australiano. Su Rai Movie, a partire dalle 21.20, verrà trasmesso il 16° film della saga di James Bond dal titolo 007 - Vendetta Privata. Con protagonista Timothy Dalton (che interpretò il ruolo di James Bond solamente due volte) e la regia di John Glen. Infine, su Rai Premium, a partire dalle 21.20, verrà trasmesso il film drammatico Le Nozze di Laura, con protagonista Rita Abela e la regia di Pupi Avati.

