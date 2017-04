STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Agents of S.H.I.E.L.D e N.C.I.S: Los Angeles (mercoledì, 5 aprile 2017)

programmi tv sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 5 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 5 aprile 2017, la piataforma satellitare di Sky propone una grande varietà di programmi ai suoi abbonati. Dalle prime tv di Sky Atlantic, fino ad arrivare ai film proposti dalla serie di canali Sky Cinema. Le serie tv sono il centro dei canali Sky, stasera è il turno di Agent of S.H.I.E.L.D. che andrà in onda su Fox mentre N.C.I.S. Los Angeles sarà la scelta di Fox Crime. Sky Atlantic si occuperà invece della miniserie Big Little Lies, Fox Life non farà mancare il reality show mentre Sky Uno darà spazio a un documentario. Sul resto dei canali che sono quelli dedicati al cinema, i telespettatori avranno modo di scegliere il genere più amato tra un'ampia scelta film che come sempre sono adatti ad ogni età. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione delle reti Sky.

Su Fox, alle ore 21.00, andrà in onda in 1ª tv un nuovo episodio della serie tv d'azione Agents of S.H.I.E.L.D. A seguire, alle 21.50, verrà riproposta la 1ª stagione della serie tv drammatica Legion. Su Fox Crime, a partire dalle 21.05, andranno in onda due episodi (in prima visione Fox Crime) della serie tv poliziesca NCIS: Los Angeles. Su Sky Atlantic invece dalle 21.15, andrà in onda in prima tv, un nuovo episodio, della prima stagione della miniserie tv drammatica Big Little Lies, subito dopo dalle 22.15, un episodio della quarta stagione della serie tv drammatica I Tudors. Su Foxlife, a partire dalle 21.10, verrà trasmesso sempre in prima tv, il secondo episodio della quarta stagione del reality show Quattro matrimoni in Italia. A seguire, alle 22.05, verrà riproposta la 1ª stagione del dating show, condotto da Andrea Delogu, Parla Con Lei. Su Sky Uno viene proposto alle 21.20 in prima tv, il sesto episodio del documentario Il Primo Amore non si scorda mai. A seguire un nuovo episodio del documentario Perdersi e Ritrovarsi. Passaìando ai film invece, su Sky Cinema Uno alle 21.15, andrà in onda la commedia drammatica Un Bacio. Con protagonista Rimau Grillo Ritzberger e la regia di Ivan Cotroneo. Sky Cinema Hits, alle 21.15 manda in onda il film d'animazione Hotel Transylvania 2 doppiato tra gli altri da Claudio Bisio e con la regia di Genndy Tartakovsky. Su Sky Cinema Family, alle ore 21.00, andrà in onda il film fantastico Joey - Una storia meravigliosa con protagonista Joshua Morell e la regia di Roland Emmerich. Su Sky Cinema Passion verrà trasmesso alle ore 21.00 il film drammatico Il solitario interpretato da François Cluzet e con la regia curata da Cristophe Offenstein, infine per chidere la carrellata di Sky, su Sky Cinema Max, alle ore 21.00 andrà in onda il thriller Breaking At The Edge, con la regia di Predrag Antonijevic.

