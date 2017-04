Samantha De Grenet/ Alessia Marcuzzi la bacchetta in studio: toni accesi in diretta (Isola dei Famosi)

Samantha De Grenet

Samantha De Grenet torna in studio ma Alessia Marcuzzi la bacchetta: toni accesi in diretta (Isola dei Famosi, semifinale 4 aprile 2017) - Un ritorno in grande stile per Samantha De Grenet nello studio dell'Isola dei Famosi: abbranzatissima, in forma strepitosa e bellissima, la De Grent fa la sua scalinata con un succinto abito bianco. Eppure una volta accomodatasi e salutate le persone care, Samantha non è immune alle critiche ed è anzi proprio Alessia Marcuzzi a sottolineare quelli che sono stati i comportamenti sbagliati che probabilmente hanno portato il pubblico a votarla e a costringerla ad abbandonare l'Isola dei Famosi. Dalla "finta conta" fatta durante l'ormai nota prova ricompensa che ha visto la divisione in due squadre, alla nomination data ad Eva Grimaldi piuttosto che a Giulio Base che non l'aveva difesa dagli attacchi di Rocco Siffredi (nonostante la grande amicizia che li lega), Alessia Marcuzzi riporta a galla comportamenti non apprezzati dai naufraghi e anche dal pubblico a casa e in studio che applaude infatti la conduttrice.

Samantha De Grenet prende la parola e con voce decisa ribadisce le motivazioni che l'hanno portata a fare determinate scelte: "Giulio mi ha spiegato che non voleva polemizzare e usare toni bassi e apparire in quel modo ai figli, non ho condiviso la sua motivazione ma ho dovuto accettarla. Per la conta poi l'ho ammesso che era finta, ma non ho voluto dire apertamente che non mi schieravo con una squadra per Raz!". Le spiegazioni della De Grenet sono chiare e hanno toni anche accesi, ma non convincono il pubblico in studio e infatti per lei non sono molti gli applausi.

© Riproduzione Riservata.