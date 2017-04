Samantha De Grenet/ Lite in studio in diretta con Nathalie Caldonazzo: mai state amiche! (Isola dei Famosi)

Samantha De Grenet

Samantha De Grenet, nessun saluto per Nathalie Caldonazzo: si accende un duro scontro in studio (Isola dei Famosi, semifinale) - Una semifinale davvero scoppiettante e non soltanto in Palapa. Se prima faceva discutere in Honduras, con il suo ritorno in Italia Samantha De Grenet ha infiammato anche lo studio dell'Isola dei Famosi. Inevitabile infatti il battibecco con l'amica (?) Nathalie Caldonazzo, che la De Grenet neppure saluta al suo ingresso. È Alessia Marcuzzi ad accorgersi del gesto mancato della De Grenet, che spiega di avercela con la Caldonazzo per le accuse da lei fatte qualche puntata fa. "Io da amica avrei atteso il ritorno in studio per fare certe accuse" motiva Samantha, svelando quindi di non aver gradito che Nathalie abbia lanciato le sue accuse da uno schermo e senza attendere la possibilità di un faccia a faccia. La Caldonazzo però fa un passo indietro e dichiara di non aver mandato giù una sua frase all'Isola - "Ti ci rimando da dove sei venuta", ma la De Grenet parla di una frase susseguita al suo "Ma tu sei matta".

Alessia Marcuzzi per scigliere ogni dubbio manda allora in onda il video incriminato, che conferma un gesto della Caldonazzo e la frase della De Grenet, ma alle accuse di Nathalie si aggiungono quelle di Dayane Mello: "Sia io che Nathalie siamo uscite a causa di Samantha, lei ha fatto strategia dall'inizio alla fine!". I toni allora si accendono, tanto che Alessia e Vladimir Luxuria si chiedono a questo punto se Nathalie e Samantha siano davvero state amiche in passato. "Una buona conoscenza, non un'amicizia, almeno da quello che vedo ora" conclude la De Grenet.

