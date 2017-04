Serale Amici 2017 / Ed. 16, Morgan riconquista la Squadra Bianca: ecco la mossa vincente!

Amici 2017

SERALE AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: MORGAN RICONQUISTA LA SQUADRA BIANCA – Dopo le scintille della scorsa settimana che hanno messo a dura prova i concorrenti della squadra bianca e la pazienza di Morgan, tutto è tornato nella normalità a pochi giorni dalla nuova puntata del serale di Amici 2017. Nonostante la sconfitta che ha portato all’eliminazione de Lo Strego, nella casa della squadra bianca si respira un’aria serena e tranquilla. Merito di Morgan che, dopo aver messo alla prova i suoi cantanti con delle assegnazioni che hanno provocato accese polemiche, ha deciso di mettere da parte tutte le divergenze e andare incontro alle esigenze di Shady, Mike Bird e Thomas. Nel giorno delle nuove assegnazioni, così, Morgan è stato accolto con gioia dagli allievi della squadra bianca che, contrariamente alla scorsa settimana, hanno apprezzato i pezzi scelti per il terzo serale. Tra sorrisi e battute, Morgan e Mike Bird hanno anche improvvisato un duetto al termine del quale il coach della squadra bianca ha espresso tutta la sua soddisfazione per il cambiamento. Prima di andare via, però, il coach ha chiesto ai suoi di confessare subito le perplessità sulle scelte settimanali per evitare, poi, confessionali scomodi come quelli della scorsa settimana. Stavolta, però, non ci sono lamentele. Tutti hanno capito il tipo di lavoro che sta facendo Morgan e hanno deciso di mettersi completamente nelle sue mani. Sarà la scelta giusta per la vittoria?

