Simona Ventura/ Torna Selfie con grandi novità: le anticipazioni della conduttrice

Simona Ventura, a maggio torna Selfie Le cose cambiano su Canale 5 con grandi novità - Selfie - le cose cambiano sta per tornare. A confermarlo è Simona Ventura nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi: "Ritorna i primi di maggio e ne sono felice. - dichiara l'orgogliosa conduttrice, che aggiunge - E' un programma che ha dei 'plus' ed è andato bene. Sono contenta che Mediaset e la Fascino lo vogliano riproporre, forti anche delle oltre 40mila richieste di aiuto che abbiamo già ricevuto!". Un programma - quello che aiuta le persone che vogliono migliorarsi e/o risolvere problemi fisici ma non hanno la possibilità di farlo - che ha riscosso grande successo nella sua prima edizione, grazie anche ad un cast che è stato da subito molto apprezzato dal pubblico italiano.

Simona Ventura, a maggio torna Selfie Le cose cambiano su Canale 5: in arrivo Alex Belli? - Si parla però di numerosi cambiamenti in vista per la seconda edizione, e proprio sul settimanale di Alfonso Signorini si svela una vera e propria 'chicca di gossip': "Pupillo della Ventura è quell'Alex Belli che pare abbia portato via Dayane Mello al suo ex marito, Stefano Bettarini". Potrebbe essere proprio Belli - che ha da poco chiuso ufficialmente la storia d'amore con Katarina Raniakova - uno dei nuovi elementi del cast di Selfie; intanto nel corso dell'intervista, la Ventura si sbottona anche sulle liti in tv degli ultimi giorni e dichiara: "Penso che chi porta avanti questo tipo di trasmissioni le voglia e le crei così e che possa, naturalmente, perderne il controllo. Sono convinta che un altro tipo di tv sia possibile, anzi ne sono certa, ma questa è una scelta personale".

